به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد مشایخی در جلسه کارگروه تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی با تبیین تفاوت میان دو مقوله تجمیع و یکپارچه‌سازی اظهار داشت: در بحث تجمیع، متقاضیان برای چندین قطعه پراکنده خود درخواست صدور یک سند واحد را دارند، اما در بحث یکپارچه‌سازی، هدف اصلی دستیابی به مدیریت واحد زمین است.

وی افزود: کشاورزی در قطعات پراکنده و کوچک دیگر توجیه اقتصادی ندارد و مدیریت واحد زمین، تنها راه کاهش هزینه‌های تولید و مقابله با چالش‌های اقلیمی در بخش کشاورزی است.

مشایخی ادامه داد: تجربه نشان داده است که هر جا اراضی به صورت یکپارچه مدیریت شده‌اند، هزینه‌های تولید به شدت کاهش یافته و بهره‌وری بالا رفته است.

وی گفت: یکپارچه‌سازی اراضی، پیش‌نیاز اصلی برای اجرای طرح‌های نوین مانند آبیاری قطره‌ای، اجرای دقیق الگوی کشت و مدیریت بهینه در مصرف بذر، کود و سموم و سدی محکم در برابر تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی خواهد بود.

مدیر امور اراضی استان با اشاره به برنامه‌های پیش رو بیان کرد: موضوع یکپارچه‌سازی اراضی به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و با همکاری مدیریت آب و خاک سازمان، زیرساخت‌های لازم برای استفاده از روش‌های نوین آبیاری در این اراضی فراهم خواهد شد.

وی از انتخاب منطقه سعدآباد در شهرستان دشتستان را به عنوان الگوی اجرایی خبر داد و گفت: طرح پایلوت یکپارچه‌سازی در سطح ۳۴۵ هکتار از اراضی سعدآباد با جدیت در حال پیگیری است و تمام تلاش ما بر این است که با همکاری دستگاه‌های متولی، شاهد تحقق کامل این پروژه در سال جاری باشیم.

مشایخی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و همراهی کشاورزان بیان کرد: برای آگاهی‌بخشی به جامعه هدف، برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر در دستور کار قرار دارد و مقرر شده است از ظرفیت صدا و سیما و رادیو برای تبیین مزایای اقتصادی و فنی یکپارچه‌سازی اراضی استفاده حداکثری به عمل آید.