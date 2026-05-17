امروز یک انیمیشن و دو فیلم سینمایی با تخفیف ویژه در سینما لبخند کیش برای ساکنان و گردشگران نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: انیمیشن نوبت اول ساعت ۱۷ تا ۱۹ و فیلم سینمایی نوبت دوم ساعت ۱۹ تا ۲۱ و فیلم سینمایی نوبت سوم ساعت ۲۱ تا ۲۳ برای علاقمندان به سینما نمایش داده می‌شوند.

علاقمندان می‌توانند بلیط ورود به سینما لبخند کیش را با تخفیف ویژه سازمان منطقه آزاد کیش و با بهای ۳۰ هزار تومان برای هر بلیط تهیه کنند.

انیمیشن افسانه سپهر و فیلم‌های سینمایی کفایت مذاکرات و تاکسیدرمی در نوبت‌های اول تا سوم نمایش داده می‌شوند.

علاقمندان می‌توانند برای خرید بلیط به نشانی kishhonar.ir و یا باجه سینما لبخند کیش مراجعه کنند.

شماره تلفن ٠٧۶۴۴۴۵۴۶۴٧ برای کسب اطلاعات بیشتر آماده پاسخگویی است.