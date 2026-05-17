پخش زنده
امروز: -
آموزش دانش آموزان مازندرانی در بستر فضای مجازی تا پنجم خردادماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از ادامه آموزش در بستر فضای مجازی تا پنجم خرداد خبر داد و از همراهی خانوادهها و اولیای دانشآموزان با معلمان و مدارس قدردانی کرد.
شعبانعلی رستمی، با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در روزهای پایانی سال تحصیلی گفت: دانشآموزان میتوانند بهصورت محدود برای رفع اشکال در مدرسه حضور یابند.
او با بیان اینکه ۳۹۸ هزار و ۹۱۰ دانشآموز میانپایه در مازندران تحصیل میکنند، ادامه داد: تاکنون ۳۶۸ هزار و ۴۳۳ نفر برای ثبتنام کتب درسی اقدام کردند و مازندران در این زمینه رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
رستمی گفت: خانوادههایی که تاکنون موفق به ثبتنام میانپایه و کتب درسی نشدهاند، همچنان امکان ثبتنام دارند و ثبتنام دانشآموزان پایه اول نیز از اول خرداد آغاز میشود.
به گفته وی، ثبتنام کتب درسی از مهمترین بخشهای پروژه مهر به شمار میرود و بسیاری از مأموریتهای آموزش و پرورش در قالب این پروژه اجرا میشود.
معاون هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به شرایط خاص سال ۱۴۰۴ برای کشور گفت: در آن سال آموزش و پرورش عملکرد قابل توجهی داشت و استانهای شمالی از جمله مازندران، گلستان و گیلان در پذیرش آسیبدیدگان جنگ نقشآفرینی کردند بهگونهای که حدود دو هزار کلاس درس در استان برای اسکان مهاجران جنگی اختصاص یافت.
رستمی گفت: پروژه مهر یک ابرپروژه در آموزش و پرورش محسوب میشود و سال گذشته ۷ کارگروه با دبیرخانه فعال بود و امسال نیز کارگروه ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت به آن افزوده شده است.