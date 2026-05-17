معاون صدای رسانه ملی در دیدار با مدیران روابط‌عمومی شبکه‌های رادیویی به مناسبت روز روابط‌عمومی، این حوزه را قلب تپنده و پیشانی سازمان دانست و بر نقش راهبردی آن در مدیریت افکار عمومی و تقویت جریان‌سازی رسانه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد پهلوانیان در نشست صمیمانه با مدیران روابط‌عمومی شبکه‌های رادیویی که به مناسبت روز روابط‌عمومی برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های این حوزه گفت: امروز فرصتی فراهم شد تا از نزدیک شاهد زحمات ارزشمند همکاران روابط‌عمومی باشیم؛ تلاش‌هایی مشترک، هدفمند و اثرگذار که نقش مهمی در پویایی و انسجام معاونت صدا دارد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی روابط‌عمومی در ساختار رسانه افزود: روابط‌عمومی پیشانی سازمان است و در درون مجموعه نیز نقش قلب تپنده را ایفا می‌کند.

اگر این قلب منظم و هوشمندانه بتپد، مجموعه با هماهنگی و قدرت بیشتری به مسیر خود ادامه خواهد داد.

معاون صدا همچنین روابط‌عمومی را چشم تیزبین سازمان توصیف کرد و گفت: رصد دقیق محیط درونی و بیرونی رسانه، شناخت نقاط حساس و کمک به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه از مهم‌ترین مأموریت‌های روابط‌عمومی است.

در دنیای رسانه امروز، روابط‌عمومی صرفاً یک بخش اجرایی نیست، بلکه بازویی راهبردی در جریان‌سازی و مدیریت افکار عمومی به شمار می‌آید.

پهلوانیان با تأکید بر نقش ارتباطی این حوزه افزود: روابط‌عمومی در عصر ارتباطات تنها به اطلاع‌رسانی محدود نمی‌شود، بلکه نهادی اثرگذار در مدیریت ارتباطات، روایت‌سازی و ایجاد پیوند میان مردم و سازمان‌هاست؛ به‌ویژه در رسانه که هر پیام و روایت می‌تواند بر جامعه تأثیر مستقیم داشته باشد.

از این رو شناخت نیاز‌های مخاطبان و تقویت ارتباط با آنان از مهم‌ترین وظایف این حوزه است.

در ادامه این نشست، ابوذر ابراهیم مدیر روابط‌عمومی معاونت صدا نیز با تبریک روز روابط‌عمومی از همراهی و تلاش مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی شبکه‌های رادیویی قدردانی کرد و گفت: انسجام، همدلی و نگاه حرفه‌ای همکاران، سرمایه اصلی این حوزه است و امیدواریم با تقویت هم‌افزایی میان شبکه‌ها، مسیر اثرگذاری رسانه ملی در افکار عمومی بیش از پیش تقویت شود.

وی روابط‌عمومی را پل ارتباطی هوشمند میان سازمان و مخاطبان دانست و افزود: این حوزه باید با بهره‌گیری از خلاقیت، سرعت و دقت، روایت‌گر صادق و به‌هنگام فعالیت‌های رسانه‌ای باشد.