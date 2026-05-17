سکوهای تیکتاک، یوتیوب و اسنپ با دستیابی به توافقی خارج از دادگاه، به پرونده شکایت مدارس دولتی آمریکا مبنی بر تحمیل هزینههای ناشی از اعتیاد دانشآموزان به فضای مجازی و آسیبهای سلامت روان پایان دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از بلومبرگ این شکایت که از سوی ناحیه آموزشی «بریثیت کانتی» در ایالت کنتاکی مطرح شده بود، شبکههای اجتماعی را به اختلال در روند یادگیری و ایجاد فشار مالی بر بودجه مدارس متهم میکرد.
در حالی که تیکتاک و یوتیوب با مصالحه از ادامه دادرسی خارج شدند، شرکت «متا» همچنان باید در این پرونده که به عنوان معیاری برای بیش از هزار شکایت مشابه در آمریکا شناخته میشود، در دادگاه حاضر شود.
این فشارها در حالی تشدید میشود که ایالتهای مختلف خواستار تغییرات ساختاری در اپلیکیشنها برای کاهش آسیب به کاربران کمسنوسال هستند.