در نشست ویژه خانه حکمت ایرانیان وین، ایرانیان مقیم اتریش با اجرای موسیقی، شاهنامهخوانی و سخنرانی، از وحدت و همبستگی ملی، امید به آینده و دفاع از کشور تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش در محل «خانه حکمت ایرانیان وین» نشستی فرهنگی- اجتماعی با عنوان «مردم سرافراز ایران» برگزار کرد. این برنامه با حضور جمعی از ایرانیان نخبه مقیم اتریش و علاقهمندان به فرهنگ ایران از دیگر کشورها همراه بود.
مراسم شامل اجرای موسیقی ایرانی، نمایش فیلمهای کوتاه، شاهنامهخوانی و سخنرانیهای کوتاه فرهنگی و اجتماعی بود.
بخش موسیقی برنامه را چهار نفر از اعضای کنسرت جوانان شهر گراتس اتریش به سرپرستی فراز مجدیانفر اجرا کردند که با استقبال گرم و تشویق مکرر حضار همراه شد.
همچنین به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، بخشی از برنامه به شاهنامهخوانی توسط خانم صفورا میراضی اختصاص یافت تا نقش زبان فارسی و ادبیات حماسی در حفظ هویت ملی ایرانیان برجسته شود.
این نشست دارای سه محور اصلی احترام به شهید وطن، وحدت و همبستگی ملی و امید به آینده در پرتو انسجام و عقلانیت بود.
در این مراسم، یاد شهدای ایران به ویژه قائد شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب گرامی داشته شد و سخنرانان با تاکید بر فداکاری و ایثار شهدا، آنها را نماد پایداری و دفاع از میهن معرفی کردند.
در بخش مربوط به وحدت و همبستگی ملی از همراهی و خیزش مردم ایران در داخل و خارج از کشور سخن گفته شد و این همبستگی، نشانهای از پیوند عمیق فرهنگی و ملی میان ایرانیان توصیف شد.
سخنرانان همچنین بر اهمیت گفتوگو، خردورزی، حفظ وحدت اجتماعی و تقویت امید جمعی برای عبور از دشواریها تأکید کردند.
اسدالله اشراق، سفیر ایران در اتریش، درسخنانی حقوق بینالملل جنگ چهلروزه و نقض قوانین بینالمللی توسط دشمن را بررسی کرد و شهادت کودکان و معلمان مدرسه شجره طیبه و ملوانان ناو غیرمسلح «دنا» را مصداق جنایت علیه بشریت خواند.
وی همچنین بخشهایی از پیام مقام معظم رهبری به مناسبت روز زبان فارسی را قرائت و نقش زبان فارسی در حفظ هویت ملی را برجسته کرد.
شعله هوشیدر، معلم پیشکسوت زبان فارسی، خبر شهادت دانشآموزان میناب را حادثهای غمبار توصیف کرد و از همدردی معلمان اتریشی سخن گفت.
نرگس دُرواری، فعال فرهنگی و مذهبی، بر ویژگیهای فرهنگی و تاریخی ایران و پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد.
سارا اهرابی، فعال ضد جنگ، تفاوت میان گفتن درباره جنگ و تجربه واقعی آن را بازگو کرد و از سکوت رسانههای خارجی در برابر قربانیان میناب انتقاد کرد.
فرشیده تهرانی، فعال ضد جنگ، بر اهمیت حفظ آرامش اجتماعی و همدلی ملی تأکید کرد و ایستادگی مردم ایران را نمادی از شجاعت ملی دانست.
پریا جزایری، فعال حوزه صلح، نقش ایرانیان خارج از کشور در دفاع از میهن و ضرورت انسجام ملی و مسئولیتپذیری اجتماعی را برجسته کرد.
محمدرضا عاملی، پیشکسوت و فعال ضد جنگ، اتحاد ملی را مبتنی بر قرارداد اجتماعی و حقوق شهروندی دانست و بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ رسانهای و عملیات روانی دشمن تاکیدکرد.