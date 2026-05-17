به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: با صدور مجوز رسمی از سوی اداره‌کل موزه‌ها، فعالیت موزه جهانی تخصصی رفوگری در شهرستان بابلسر، همزمان با هفته میراث‌فرهنگی به بهره‌برداری می‌رسد.

حسین ایزدی، با تأکید بر اهمیت این اقدام، افزود: نخستین موزه خصوصی رفوگری جهان با هدف صیانت از هنر اصیل رفوگری، معرفی جایگاه آن درهند فرش‌بافی ایران و انتقال دانش استادکاران به نسل‌های آینده تأسیس شده است.

او با بیان اینکه این مرکز می‌تواند به قطب آموزش، پژوهش و گردشگری فرهنگی در استان تبدیل شود، ادامه داد: در این موزه، ابزارها، آثار تاریخی و شیوه‌های سنتی رفوگری به نمایش گذاشته خواهد شد تا جایگاه فرهنگی مازندران را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهد.

نخستین موزه تخصصی رفوگری جهان در هفته میراث‌فرهنگی که از ۲۸ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود در بابلسر به صورت رسمی افتتاح می‌شود.