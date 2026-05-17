به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه پروژه‌های روباتیک دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر صدری‌مهر معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، دکتر افشاری معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر لادن معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر موسی‌خانی رئیس فدراسیون ربوکاپ ایران، دکتر حبیب‌الله آراسته آراد رئیس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات پشرفته دانشگاه تهران و جمعی از اساتید و روسای استان‌ها برگزار شد.

دکتر رنجبر با تاکید بر اهمیت توسعه علم روباتیک در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: روباتیک برند دانشگاه آزاد اسلامی است و ما در ۱۶ سال اخیر فعالیت‌های چشمگیری در این حوزه داشتیم و رتبه دوم جهانی را در بحث روباتیک کسب کرده‌ایم.

وی افزود: فعالیت در این حوزه باید ادامه پیدا کند و در همه مقاطع شاهد رشد و توسعه آن باشیم.

دکتر رنجبر همچنین بر توسعه فعالیت‌های حوزه روباتیک در بخش دانش‌آموزی تاکید کرد.

وی درخصوص جایگاه این علم در کشور عنوان کرد: همانگونه که علم هسته‌ای دروازه‌ای برای ورود به فناوری‌های مختلف است که به واسطه آنها می‌توانیم در عرصه‌های مختلف صنعتی، بیولوژیکی، پزشکی، اقتصادی و حتی فرهنگی ورود کنیم، علم روباتیک هم دروازه‌ای از فناوری‌ها را به روی ما باز می‌کند و حتی شاخه‌های جدیدی از این زمینه‌ها مثل نانوروبات‌ها را وارد مسابقات کنیم که عرصه برای رشته‌های آموزشی دانشگاه می‌تواند باشد.

دکتر رنجبر با تاکید بر لزوم توسعه بحث آموزش در حوزه روباتیک گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با فعالیت در این حوزه برندسازی کرده و دنیا را با قابلیت‌های ایران آشنا می‌کند. ما در روباتیک توان بالایی داریم و باید به رشد و توسعه آن بپردازیم.

در این جلسه دکتر حامد افشاری معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از روند توسعه علم روباتیک در دانشگاه آزاد اسلامی ارائه داد و از اثرات اجتماعی فعالیت در این حوزه سخن گفت.

همچنین دکتر حامد حسن‌پور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی ضمن اشاره به ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در این حوزه عنوان کرد: روباتیک می‌تواند جریان‌ساز فنی یک کشور باشد و دانشگاه آزاد اسلامی هم ظرفیتی از دانشجویان را دارد که سرمایه‌گذاری روی آنها می‌تواند نتایج قابل توجهی برای کشور داشته باشد چراکه آنها ماندگارترین قشر دانشجو در کشور هستند.