بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی کسلیان شهرستان سوادکوه به طول ۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران گفت: بهسازی راههای روستایی، تسریع در پیشرفت راهها و شریانهای اصلی و رسیدگی به مشکلات این بخش بویژه حوزه حمل نقل بسیار مهم و از دغدغههای عمرانی است
کامل نصراللهی افزود: راه روستایی ایمن و مناسب باعث بهبود بازاریابی محصولات کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان شده و تمایل آنها را به زندگی در روستا افزایش میدهد.
او با بیان اینکه مازندران به لحاظ شرایط جغرافیایی منطقه و تعدد روستاها و جاذبههای فراوان گردشگری همواره پذیرای مسافران بی شمار است، ادامه داد: محورهای ارتباطی استان در طول سال خصوصا ایام تعطیلات پر رفت و آمد است و محورهای روستایی و ییلاقی نیز از این قضیه مستثنی نیست.
نصراللهی افزود: با توجه به تاکیدات دولت چهاردهم برای رسیدگی به مطالبه روستائیان، عملیات بهسازی، تعریض و روکش آسفالت راههای روستایی اجرایی شد.
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران گفت: از ۳۶۲۲ روستای استان، ۱۷۱ روستا زیر ۲۰ خانوار و ۲۱۷۴ روستای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته برخوردار هستند
او افزود: بهبود وضعیت راههای فرعی و روستایی میتواند به آبادانی این مناطق که از کانونهای مهم تولید و ارزش آفرینی هر جامعه به شمار میروند.
از ۱۰۴۰۰ کیلومتر راههای استان حدود ۷۸۹۸ کیلومتر راه روستایی است.