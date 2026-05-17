به دلیل انجام تعمیرات اضطراری در خطوط انتقال و تأسیسات آبرسانی خلیج فارس، فردا ۲۸ اردیبهشت از ساعت ۷ صبح تا ۱۸، برخی از شهرهای استان با افت فشار و دِبی آب و برخی دیگر با قطعی آب مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اعلام کرد: در زمان یاد شده، شهرهای دیلم، گناوه، آبپخش، شبانکاره، تنگستان و خورموج فردا با افت فشار و دِبی آب روبهرو خواهند شد.
همچنین شهرها و روستاهای محدوده کاکی تا عسلویه به دلیل انجام تعمیرات در خطوط انتقال و تأسیسات آبرسانی با قطعی آب مواجه خواهند شد.
از شهروندان این مناطق درخواست میشود با مدیریت و صرفهجویی در مصرف آب، شرکت آب و فاضلاب استان را در تأمین و توزیع پایدار آب یاری رسانند.