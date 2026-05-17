طرح‌های نیمه‌تمام شهرستان فریدونکنار تا هفته دولت تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان فریدونکنار با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام، گفت: با تاکید استاندار و پیگیری‌های انجام شده، مقرر شد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام شهرستان هرچه سریع‌تر تکمیل و حداکثر تا هفته دولت به بهره‌برداری برسند.

عبدالرضا دادبود با بیان اینکه در کنار تکمیل طرح‌های موجود، برنامه‌ریزی برای آغاز طرح‌های جدید نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: اجرای طرح‌های جدید به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و زیرساختی با هدف تقویت ظرفیت‌های توسعه‌ای شهرستان دنبال خواهد شد.

او به موضوع مسکن در شهرستان اشاره کرد و گفت: تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین طرح جوانی جمعیت از جمله موضوعاتی است که به‌صورت ویژه توسط اداره‌کل راه و شهرسازی استان در حال پیگیری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با تأکید بر توجه به توسعه روستایی افزود: در حوزه روستا‌ها نیز اقدامات مختلفی از جمله پرداخت تسهیلات ساخت‌وساز، اجرای طرح‌های بهسازی و توسعه زیرساخت‌های عمرانی در حال انجام است.

دادبود از افزایش اعتبارات بنیاد مسکن برای شهرستان فریدونکنار خبر داد و گفت: افزایش این اعتبارات می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات عمرانی و تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در روستا‌های شهرستان داشته باشد.