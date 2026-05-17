به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در حال حاضر حدود ۵۶۰ هکتار از باغات در شهرستان‌های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار جنوب، منوجان، قلعه‌گنج، جازموریان و فاریاب به کشت این محصول اختصاص دارد.

صادق حسین‌زاده افزود:متوسط عملکرد تولید انبه در این منطقه حدود هفت تُن در هر هکتار است و پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید انبه سبز در جنوب کرمان به بیش از ۳۹۰۰ تن برسد.

وی با اشاره به نحوه مصرف این محصول گفت: همانند سال‌های گذشته حدود ۹۰ درصد از انبه‌های سبز برداشت شده در کارگاه‌های خانگی برای تهیه ترشی استفاده می‌شود که از محصولات پرطرفدار و سنتی در جنوب کرمان به شمار می‌رود.

برداشت انبه در باغات جنوب کرمان تا نیمه دوم شهریورماه ادامه خواهد داشت و این محصول علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند