پخش زنده
امروز: -
خانوادههای قزوینی دارای سه فرزند و خانوادههایی که حداقل چهار فرزند زیر ۲۰ سال دارند، به ترتیب از تخفیف ۵۰ و ۷۰ درصدی در هزینه برقراری انشعاب برق برای یک واحد مسکونی بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با استناد به ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از اعمال تخفیفهای قابل توجه در هزینه برقراری انشعاب برق برای خانوادههای دارای فرزندان متعدد خبر داد.
مشمولین قانون و میزان تخفیف:
خانوادههای دارای سه فرزند: مشمول ۵۰ درصد تخفیف در هزینه برقراری انشعاب برق.
خانوادههای دارای حداقل چهار فرزند زیر ۲۰ سال: مشمول ۷۰ درصد تخفیف در هزینه برقراری انشعاب برق.
شرایط استفاده از تخفیف:
تخفیف مذکور فقط برای یک بار و برای یک واحد مسکونی قابل اعمال است.
سقف انشعاب مشمول این تخفیف، ۲۵ آمپر تکفاز میباشد.
نحوه مراجعه و ثبت درخواست:
شهروندان گرامی که شرایط استفاده از این قانون را دارند، میتوانند جهت بهرهمندی از مزایای ذکر شده، به معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان قزوین یا ادارات برق تابعه در سطح استان مراجعه نمایند.
این اقدام در راستای اجرای قوانین حمایتی از خانواده و تشویق به فرزندآوری صورت گرفته و گامی در جهت کاهش هزینههای خانوادهها در بخش انرژی تلقی میشود.