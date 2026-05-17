رشادت دهه هفتادیها برای استقامت وطن؛
ایثارگری مدافع حرم؛ از نبرد در جبهه مقاومت تا مبارزه در سرزمین مادری
شهید حسین امیدواری از جوانانی است که برای دفاع از حرم اهلبیت(ع) در داخل و خارج از کشور با تروریستها مبارزه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید حسین امیدواری از جوانان دهه هفتادی متولد اراک بود که عمر خود را صرف جهاد، دفاع از حریم آل الله و دفاع از وطن کرد.
پدر این شهید بزرگوار میگوید: عشق و علاقه این خانواده به ثارالله سبب شد تا نام تنها فرزند پسر خود را حسین بگذارند و از برکت این نام زیبا فرزندانشان در تمام زندگی کوشید حسینی وار زندگی کند و به شهادت برسد.
او ادامه داد: حسین از دوران نوجوانی وارد بسیج و در قالب گروههای جهادی مشغول عمران و آبادانی روستاهای محروم شد.
مادر این شهید گرانقدر هم گفت: به دلیل عشق و علاقه او به روایتگری او راوی سالهای دفاع و حماسه در سرزمینهای که گروههای راهیان نور اعزام میشدند، شد و رشادتها رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس را برای نسل نو بازخوانی میکرد.
او ادامه داد: علاقه او به شهید و شهادت سبب شد تا از امام حسین (ع)، یگانه فرزندش کوثر، و مردمی که چهارم فروردین ماه در میدان شهدا تجمع شبانه داشتند واو برای آنها رجز خوانی میکرد بخواهد که برای او آرزوی شهادت کنند.
سرانجام شهید حسین امیدواری در ۹ فروردین ماه امسال در محل کار خود در تهران به فیض عظیم شهادت نائل شد.