به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید حسین امیدواری از جوانان دهه هفتادی متولد اراک بود که عمر خود را صرف جهاد، دفاع از حریم آل الله و دفاع از وطن کرد.

پدر این شهید بزرگوار می‌گوید: عشق و علاقه این خانواده به ثارالله سبب شد تا نام تنها فرزند پسر خود را حسین بگذارند و از برکت این نام زیبا فرزندانشان در تمام زندگی کوشید حسینی وار زندگی کند و به شهادت برسد.

او ادامه داد: حسین از دوران نوجوانی وارد بسیج و در قالب گروه‌های جهادی مشغول عمران و آبادانی روستا‌های محروم شد.

مادر این شهید گرانقدر هم گفت: به دلیل عشق و علاقه او به روایتگری او راوی سال‌های دفاع و حماسه در سرزمین‌های که گروه‌های راهیان نور اعزام می‌شدند، شد و رشادت‌ها رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس را برای نسل نو بازخوانی می‌کرد.

او ادامه داد: علاقه او به شهید و شهادت سبب شد تا از امام حسین (ع)، یگانه فرزندش کوثر، و مردمی که چهارم فروردین ماه در میدان شهدا تجمع شبانه داشتند واو برای آنها رجز خوانی می‌کرد بخواهد که برای او آرزوی شهادت کنند.

سرانجام شهید حسین امیدواری در ۹ فروردین ماه امسال در محل کار خود در تهران به فیض عظیم شهادت نائل شد.