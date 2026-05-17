معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با تشریح تمهیدات برای ایجاد اطمینان خاطر در بازار، از اجرای دو طرح کلیدی بیمه سبد سهام یک میلیارد تومانی و اعطای تسهیلات بانکی ۲ ساله به پشتوانه وثیقه سهام و بدون نیاز به ضامن خبر داد.
حمید در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در خصوص بازگشایی بازار سرمایه اظهار کرد: پس از یک دوره توقف طولانیمدت به دلیل ابهامات ناشی از شرایط جنگی، فرآیند بازگشایی بازار سرمایه با تمرکز بر رفع ابهامات و شفافسازی اطلاعاتی ناشران کلید خورده و بورس از روز سهشنبه هفته جاری فعالیت خود را از سر میگیرد.
رفع ابهام از بازار با افشای ۹۵ درصدی عملکرد شرکتها
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اهمیت اصل شفافیت در زمان بازگشایی بازار اظهار داشت: بزرگترین دغدغه در مسیر بازگشایی، افشای اطلاعات دقیق بود تا سرمایهگذاران با آگاهی کامل نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کنند. خوشبختانه با تلاشهای شبانهروزی، بالای ۹۵ درصد و در برخی ماهها ۱۰۰ درصد شرکتها، گزارش عملکرد عملکرد ماهانه اسفند و فروردین خود را افشا کردهاند.
وی در ادامه افزود: علاوه بر این، از ناشرانی که فرآیند تولید آنها آسیبی ندیده بود خواستیم تا گزارش تفسیری مدیریتی خود (که پیش از این در دیماه منتشر شده بود) را بر اساس تحولات جدید بهروزرسانی کنند. با انجام این پیشبینیهای یکساله توسط اکثر شرکتها و انجام هماهنگیهای لازم با نهادهای مختلف، شرایط برای بازگشایی بازار از روز سهشنبه فراهم شده است.
توقف موقت ۴ دسته از ناشران و بازگشایی تدریجی
یاری با اشاره به اینکه برخی شرکتها در روزهای ابتدایی بازگشایی نخواهند شد، تصریح کرد: به منظور حفظ کارایی بازار، ۴ گروه از شرکتها به صورت تدریجی و پس از ارائه افشاهای لازم ظرف یک الی دو ماه آینده به مدار معاملات بازمیگردند.
وی این ۴ گروه را به این صورت تشریح کرد: دسته اول؛ شرکتهایی که در جریان رویدادهای اخیر آسیب مستقیم دیدهاند و همچنان ابهاماتی در وضعیت آنها وجود دارد. دسته دوم (آسیبدیدگان غیرمستقیم)؛ شرکتهایی که به دلیل توقف فعالیت بلندمدت یا قطع زنجیره تأمین (مانند پتروشیمیهایی که به دلیل آسیب دیدن شرکتهای تامینکننده، با قطع برق یا گاز مواجه شدهاند) فعلاً امکان تولید ندارند. دسته سوم (هلدینگهای مادر)؛ شرکتهای بالادستی و هلدینگهایی که بیش از ۵۰ درصد یا بخش عمدهای از پرتفوی آنها را شرکتهای دسته اول و دوم تشکیل میدهند. دسته چهارم (صندوقهای سهامی)؛ صندوقهای سرمایهگذاری که بیش از ۳۵ درصد از داراییهای آنها در سهام گروههای اول، دوم و سوم سرمایهگذاری شده است.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار البته یادآور شد: شرکتهای زیرمجموعهای که علیرغم وابستگی ساختاری به مجموعههای بزرگ (مانند فولاد مبارکه)، زنجیره تولید مستقل داشته یا مواد اولیه خود را از مبادی دیگری تأمین کردهاند، مشمول این توقفها نبوده و بازگشایی میشوند.
پوشش ۹۹ درصدی سهامداران حقیقی با نماد حمایتی «هموطن»
یاری با اشاره به نقش صندوقهای حمایتی از جمله «صندوق توسعه» و «صندوق تثبیت بازار سرمایه» اظهار کرد: یکی از بحثهای اصلی ما، ایجاد اطمینان نسبت به کاهش احتمالی قیمت سهام بود. در این راستا، با استفاده از ظرفیت اوراق اختیار فروش تبعی در صندوق تثبیت، تمهیدی چیده شده تا افرادی که سبد سهام یک میلیارد تومانی دارند، بتوانند با پرداخت تنها یک ریال، کل سبد دارایی خود را برای ۱۸ ماه آینده بیمه کنند.
وی با تبیین مکانیسم سودآوری این طرح افزود: سهامداران با پرداخت یک ریال، نماد حمایتی هموطن را خریداری میکنند. اگر در روز سررسید (پس از ۱۸ ماه)، ارزش پرتفوی فرد زیر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان باشد، مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به او پرداخت میشود؛ بنابراین کف زیان سهامدار کاملاً بسته شده و حداقل ۳۰ درصد سود او تضمین میشود. این در حالی است که سقف سود باز باقی میماند و اگر ارزش پرتفو به دو میلیارد تومان یا بیشتر برسد، تمام این سود متعلق به خود سهامدار خواهد بود.
معاون سازمان بورس شرط اصلی استفاده از این بیمه را صبوری سهامداران دانست و تاکید کرد: شرط بهرهمندی از این طرح این است که سهامداران در یک سال آینده به ترکیب پرتفوی خود دست نزنند و آن را کاهش ندهند، بلکه فرآیند به گونهای باشد که بتوانند به آن اضافه کنند. با این متد، بیش از ۹۹ درصد سهامداران حقیقی یعنی جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش این بیمه قرار میگیرند و خیالشان از بابت شرایط پرتفو کاملاً راحت خواهد بود.
پرداخت وام بانکی ۲ ساله با نرخ ۲۳ درصد و بدون نیاز به ضامن
یاری در ادامه از رونمایی از دومین طرح حمایتی با محوریت معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: طرح دیگر ما، اعطای تسهیلات بانکی به پشتوانه وثیقه سهام است. در این خصوص با ۵ الی ۶ بانک هماهنگیهای لازم صورت گرفته تا به سهامداران بر اساس ارزش داراییشان وام تعلق گیرد.
وی در تشریح فرآیند دریافت این تسهیلات تصریح کرد: به عنوان مثال اگر فردی یک سبد سهام ۴۰۰ میلیون تومانی داشته باشد، بانکها بر اساس ارزش روز این دارایی به او تسهیلات میدهند. ویژگی بارز این طرح، عدم نیاز به ضامن یا طی کردن مراحل پیچیده اخذ وام است؛ چرا که خود سهام فرد به عنوان وثیقه بانک قرار میگیرد.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس در پایان درباره نحوه ثبتنام متقاضیان گفت: علاقهمندان تنها کافی است به سایت شرکت سپردهگذاری مرکزی مراجعه کرده، داراییهای خود را مشاهده و درخواست تسهیلات خود را ثبت کنند. این درخواستها هر روز توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی جمعآوری، پالایش و برای بانکهای عامل ارسال میشود تا فرآیند پرداخت انجام گیرد. دوره بازپرداخت این وام ۲ ساله و نرخ سود آن ۲۳ درصد تعیین شده است.