به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر با بیان اینکه تخریب خاک و فرسایش از ۲۵ سال پیش در مازندران وجود داشت، گفت: این وضعیت مناطق ساحلی با بافت شنی و برخی مناطق کوهستانی که پوشش گیاهی نسبتا کمی دارد بیشتر دیده می‌شود

مهرداد خزایی‌پول افزود: تفاهمنامه مشترکی بین این اداره، شهرداری تنکابن و یکی از شرکت برای نهال‌کاری ساحلی امضا شده که فرآیند اجرایی آن نیز روند مناسبی را طی می‌کند.

او ادامه داد: با پسروی آب دریای خزر چند سال است برخی مناطق مازندران از اواخر خرداد و اوایل تیر شاهد برخاستن ریزگرد‌های ساحلی است و بهترین مانع برای مقابله با این ریزگرد‌ها و باد‌های موسمی که از سمت دریا می‌آید درختکاری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر گفت: با همکاری شهرداری تنکابن طرحی برای نهال‌کاری پهنه ساحلی شهرستان آغاز شده که در حال گسترش است.

مهرداد خزایی‌پول با بیان اینکه در این طرح از سه گونه خاص اقلیم این منطقه یعنی توسکا، داغ‌داغان و اکالیپتوس استفاده شده است، افزود: درختان توسکایی که در مسیر رودخانه بودند نیز با ملاحظات فنی به نوار ساحلی دریا انتقال داده شدند

او ادامه داد: با این اقدام هم کمربند حفاظتی در نوار ساحلی و هم پوشش سبز خوبی ایجاد شد که مردم می‌توانند از آن بهره ببرند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر با بیان اینکه ۹۹ درصد این پوشش هم اکنون سبز شده‌اند، گفت: موضوع حائز اهمیت در این مسیر همراهی مردم برای پرهیز از تردد موتور و خودرو به ساحل است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به در پیش بودن فصل گرما، گفت: در پیک گرما و ماه‌های تیر و مرداد این درختان باید روزانه آبیاری شوند و شهرداری تنکابن قول داد که این طرح را عملیاتی می‌کند تا شوک دمایی آسیب به درخت وارد نشود.

به گفته خزایی‌پول در زمان حاضر این نهال‌کاری از کوچه فرمانداری تا شهرک آزادی انجام شده و در چند پهنه غیر ساحلی مانند ضلع غربی رودخانه ازارود نیز نهال‌کاری در قالب پویش نهال امید صورت گرفت.

وی افزود: تا کنون حدود ۱۸ کیلومتر از نوار ساحلی شهرستان در چهار ردیف نهال‌کاری شد و قرار است از اوایل مهر امسال پروژه واکاری برای جایگزینی درختانی که خشک شدند یا توسط اشخاص قطع شدند اجرا شود.

این مسئول از برنامه‌ریزی برای کاشت درختان مثمر در برخی از پهنه‌ها خبر داد و گفت: قرار است در پهنه ساحلی ولی‌آباد درختان مثمر مانند انجیر و انار کاشته شود و شهروندان علاوه بر استفاده از زیبایی و سرسبزی و سایه درختان کاشته شده، از میوه‌های آن نیز بهره‌مند شوند.