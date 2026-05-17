سفارت پاکستان در تهران در اطلاعیهای اعلام کرد که وزیر کشور پاکستان با رئیس جمهور ایران دیدار کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سفارت جمهوری پاکستان در تهران در اطلاعیهای اعلام کرد: وزیر کشور پاکستان «محسن نقوی» که روز گذشته وارد تهران شد، نزدیک به ۳ ساعت در نهاد ریاست جمهوری حضور داشت.
در این اطلاعیه آمده است: وزیر کشور ایران و همچنین وزیر امور خارجه نیز در جریان این دیدار در نهاد ریاست جمهوری حضور داشتند.
سفارت اسلامآباد در تهران همچنین نوشت: وزیر کشور پاکستان همچنین دیداری خصوصی با رئیسجمهور برگزار کرد که حدود ۹۰ دقیقه به طول انجامید و با حضور وزیر کشور ایران همراه بود.