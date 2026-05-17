به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سفارت جمهوری پاکستان در تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: وزیر کشور پاکستان «محسن نقوی» که روز گذشته وارد تهران شد، نزدیک به ۳ ساعت در نهاد ریاست جمهوری حضور داشت.

در این اطلاعیه آمده است: وزیر کشور ایران و همچنین وزیر امور خارجه نیز در جریان این دیدار در نهاد ریاست جمهوری حضور داشتند.

سفارت اسلام‌آباد در تهران همچنین نوشت: وزیر کشور پاکستان همچنین دیداری خصوصی با رئیس‌جمهور برگزار کرد که حدود ۹۰ دقیقه به طول انجامید و با حضور وزیر کشور ایران همراه بود.