طرح‌های مهم آبرسانی رامسر، تنکابن و عباس‌آباد با وجود محدودیت‌های مالی در تابستان و تا پایان سال بهره‌برداری می‌شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران در جریان بازدید از طرح‌های آبرسانی غرب استان از روند مناسب اجرای سه طرح اصلی این مجموعه شامل آب‌گیری از سطح دریاچه سد میجران، ساخت مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی گالش‌محله رامسر و آبرسانی به تنکابن و عباس‌آباد خبر داد.

داوودیان با بیان این‌که برداشت آب از سطح دریاچه سد میجران اکنون ۹۵ درصد پیشرفت دارد، گفت: این طرح طبق برنامه قرار است تا پایان تابستان امسال وارد مدار بهره‌برداری شود.

به گفته او، مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی گالش‌محله رامسر نیز با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و تا پایان سال تکمیل می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: بهره‌برداری از این ۲ طرح، نقش مهمی در ارتقای کیفیت و پایداری تأمین و توزیع آب آشامیدنی رامسر خواهد داشت.

داوودیان با اشاره به گردشگرپذیر بودن سه شهرستان غربی مازندران افزود: اجرای طرح‌های زیرساختی حوزه آب آشامیدنی در این منطقه از استان با توجه به جمعیت شناور و تراکم جمعیتی به ویژه در تعطیلات و نیمه نخست سال همواره از اولویت‌های این شرکت است

وی با اشاره به در حال اجرا بودن طرح بزرگ آبرسانی به سه شهرستان غربی استان از رودخانه‌های دوهزار و سه‌هزار تنکابن، گفت: مرحله نخست طرح شامل سامانه آبگیری، اجرای خط انتقال به طول ۷٫۳ کیلومتر و مخزن ۵هزار مترمکعبی در دستور کار است که تاکنون حدود ۳.۵ کیلومتر از خط لوله اجرا شده و طرح به پیشرفت ۶۵ درصدی رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران درباره اولویت‌بندی این طرح نیز گفت: مرحله بعدی این طرح بزرگ در قالب طرح اضطراری آبرسانی به تنکابن شامل اجرای خط انتقال به طول ۸ کیلومتر تا محل ساخت تصفیه‌خانه، تکمیل فرآیند تملک زمین تصفیه‌خانه به مساحت تقریبی هفت هکتار و اجرای یک واحد تصفیه‌خانه اضطراری به ظرفیت ۳۰۰ لیتر بر ثانیه است که در مرحله نهایی و اتمام مطالعات قرار دارد.

داوودیان با بیان اینکه تکمیل مراحل دوم و سوم طرح آبرسانی غرب استان نیازمند بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار است، افزود: در لایحه بودجه امسال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای این طرح بزرگ اعتبار تصویب شده و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات بانکی با همکاری و همراهی نماینده مردم این منطقه در مجلس در حال پیگیری است.

او از برنامه‌ریزی برای ساخت سد‌های رودخانه‌های آزارود و سه‌هزار خبر داد و گفت: این سد‌ها مجموعاً حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تنظیم خواهند داشت که عمدتاً برای تأمین آب آشامیدنی و نیاز‌های زیست‌محیطی غرب استان پیش‌بینی شده است.