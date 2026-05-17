سازمان هواشناسی به دلیل وزش تند باد در استان تهران به ویژه در ساعت هاى بعد از ظهر و شب هشدار نارنجی صادر کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمابراساس اعلام سازمان هواشناسی از بعدازظهر امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت تا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت، وزش باد شدید تا بسیار شدید، خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و همچنین رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود

احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه هاى موقت مانند داربست‌ها و تابلوهاى تبلیغاتى وجود دارد.

شهروندان استان تهران از تردد و توقف کنار درختان و سازه هاى ناتمام و استقرار در تاسیسات و مکان هاى مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها و داربست‌ها پرهیز کنند.





