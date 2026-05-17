پویش حقوقی ملت ایران برای ثبت شکایت از شبکههای فارسی زبان معاند آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این پویش ملی با هدف تجمیع شکایات مردمی علیه شبکههای تروریستی فارسی زبان فعالیتش را آغاز کرده و تلاش میکند با مستندسازی و ارائه شکایتهای ثبت شده به مجامع حقوقی و بینالمللی مربوط از فعالیت آنها جلوگیری کند.
همه مردم ایران میتوانند با مراجعه به وبگاه www.shekayatname.ir شکایت شان را ثبت کنند.
در بخشی از توضیحات وبگاه پویش حقوقی ملت ایران برای ثبت شکایت از این شبکههای تروریستی آمده: ما بر این باوریم که هیچ جریانی بالاتر از اراده قانونمند ملت بزرگ ایران نیست و امروز نوبت ماست که بر اساس قوانین بینالمللی، خواهان مجازات عوامل این شبکهها باشیم.