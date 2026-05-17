آیت الله سید صالح رودباری روحانی گیلانی در این مراسم گفت: حضرت آیت الله العظمی بهجت با تهذیب نفس، تربیت شاگردانی برجسته و خلق آثار مختلف، برای توسعه اسلام ناب محمدی خدمات ارزشمندی انجام داد.

مراسم گرامیداشت حضرت آیت الله العظمی بهجت فومنی با حضور استاندار گیلان در مسجد جامع فومن مراسم گرامیداشت حضرت آیت الله العظمی بهجت فومنی با حضور استاندار گیلان در مسجد جامع فومن مراسم گرامیداشت حضرت آیت الله العظمی بهجت فومنی با حضور استاندار گیلان در مسجد جامع فومن مراسم گرامیداشت حضرت آیت الله العظمی بهجت فومنی با حضور استاندار گیلان در مسجد جامع فومن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ایت الله سید صالح رودباری یکی از روحانیون گیلان در این مراسم، علما را وارثان انبیاء و اولیاء دانست و گفت: عالمان شیعه در طول تاریخ با طی طریق، صیانت نفس، برخورداری از علم و معرفت و نفوذ معنوی خود، خدمات ارزشمندی را برای توسعه فرهنگ اسلام ناب محمدی انجام داده ودر خط مقدم مقابله با کفر و ظلم قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به شخصیت برجسته حضرت آیت الله العظمی بهجت فومنی، افزود:حضرت آیت الله العظمی بهجت در طول زندگی سراسر معنوی خود، با تهذیب نفس، تربیت شاگردانی برجسته و خلق آثار علمی، ادبی و فرهنگی، باقیات و صالحات زیادی از خود بجا گذاشته و الگویی عملی برای رهروان سیر و سلوک است.

آیت الله سید صالح رودباری هدف از به راه انداختن جنگ ظالمانه آمریکایی صهیونی در مقابل ایران را مبارزه با توسعه فرهنگ اسلام ناب محمدی دانست و اضافه کرد: امروز تمامی مسلمانان عالم به ویژه ملت بزرگ ایران باید در مقابل زیاده خواهی‌ها و خوی استعماری گری آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب ایستادگی و دست جنایتکار آن‌ها را از منطقه کوتاه کنند.