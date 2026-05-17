آیت الله سید صالح رودباری روحانی گیلانی در این مراسم گفت: حضرت آیت الله العظمی بهجت با تهذیب نفس، تربیت شاگردانی برجسته و خلق آثار مختلف، برای توسعه اسلام ناب محمدی خدمات ارزشمندی انجام داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ایت الله سید صالح رودباری یکی از روحانیون گیلان در این مراسم، علما را وارثان انبیاء و اولیاء دانست و گفت: عالمان شیعه در طول تاریخ با طی طریق، صیانت نفس، برخورداری از علم و معرفت و نفوذ معنوی خود، خدمات ارزشمندی را برای توسعه فرهنگ اسلام ناب محمدی انجام داده ودر خط مقدم مقابله با کفر و ظلم قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به شخصیت برجسته حضرت آیت الله العظمی بهجت فومنی، افزود:حضرت آیت الله العظمی بهجت در طول زندگی سراسر معنوی خود، با تهذیب نفس، تربیت شاگردانی برجسته و خلق آثار علمی، ادبی و فرهنگی، باقیات و صالحات زیادی از خود بجا گذاشته و الگویی عملی برای رهروان سیر و سلوک است.
آیت الله سید صالح رودباری هدف از به راه انداختن جنگ ظالمانه آمریکایی صهیونی در مقابل ایران را مبارزه با توسعه فرهنگ اسلام ناب محمدی دانست و اضافه کرد: امروز تمامی مسلمانان عالم به ویژه ملت بزرگ ایران باید در مقابل زیاده خواهیها و خوی استعماری گری آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب ایستادگی و دست جنایتکار آنها را از منطقه کوتاه کنند.