به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وبینار دادستان‌های کل عضو شانگهای، با حضور ۹ کشور ایران، روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان و بلاروس بعنوان ناظر، به میزبانی پاکستان برگزار شد.

در این نشست مجازی، دادستان‌های کشور‌های عضو شانگهای، بر اتحاد کشور‌های عضو، برای مبارزه با تروریسم سازمان یافته تاکید کردند.