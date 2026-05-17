رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گفت: روابط عمومی را می‌توان سرچشمه زلال جریان اطلاعات و روایتگر صادق سازمان‌ها و پل اعتمادساز میان نهاد‌ها و جامعه به شمار آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پیام بیژن رنجبر آمده: ۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط‌عمومی، فرصتی است برای پاسداشت از زحمات همه فعالان این عرصه که با اخلاق، دانش و هنر خویش، مسیر شفافیت و آگاهی را هموار می‌سازند، بی شک این روز تداعی‏گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات است که امروز به قلب تپنده مجموعه‌های مختلف تبدیل شده است.

اگر ارتباطات معقول و منطقی بر اساس ارزش‌های جامعه بنا و پی ریزی شود، مسلماً جامعه با این تلاش آگاهانه و مستمر موجب خلق جامعه‌ای انسانی‌تر بر مبنای همیاری گسترده را فراهم می‌‏کند.

در عصر ارتباطات که فضای مجازی هر شهروند را به یک رسانه در جریان سازی خبری و گردش اطلاعات تبدیل کرده است، کنش روابط عمومی از جهت به کارگیری فناوری، هماهنگ شدن با شرایط روز و رفع شبهات رسانه‌ه‏ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است و از جهتی دیگری، تغییر ماهیت ارتباطات و سرعت انتشار اطلاعات در عصر حاضر به گونه‌ای است که فقط یک روابط عمومی حرفه‌ای، پویا، با برنامه، هدفمند و متخصص می‌تواند در مواجهه با رویداد‌های مختلف و با اتخاذ استراتژی کارا و مناسب، سازمان را از کوران مخاطرات برهاند و به سرمنزل مقصود برساند.

بی‌تردید، تلاش مستمر و هوشمندانه در عرصه روابط عمومی موجب ارتقای سطح آگاهی عمومی، انسجام اجتماعی و حفظ منافع همگانی خواهد شد، این حوزه، نه‌تنها وظیفه انتقال دقیق اطلاعات و شفاف‌سازی موضوعات را بر عهده داشته، بلکه در ایجاد همدلی و تقویت انسجام ملی نقشی تأثیرگذار دارد.