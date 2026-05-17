اداره کل هواشناسی لرستان با هشدار سطح زرد برای استان از فردا دوشنبه تا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ وزش باد شدید، نفوذ گرد و غبار ،تندباد‌های لحظه‌ای و بارش پراکنده پیش‌بینی کرد.

هشدار وزش باد شدید و گرد و خاک در لرستان

هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان استان اعلام کرد:از فردا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ تا روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ ، برای آسمان لرستان افزایش سرعت وزش باد شدید، وقوع تندبادهای لحظه‌ای و نفوذ گردوغبار پیش‌بینی می‌شود به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛اداره کل هواشناسی لرستان با صدوراعلام کرد:از فردا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ تا روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌

بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی در این مدت احتمال سقوط اجسام از ارتفاع ، خسارت به سازه های موقت مانند داربست ها و تابلوهای تبلیغاتی ، خطر شکستن درختان کهنسال ،امکان صدمه به پوشش گلخانه ها، افت کیفیت هوا و کاهش میدان دید افقی وجود دارد.





اداره کل هواشناسی لرستان اعلام کرد: شهروندان از توقف در اطراف درختان،دیوارهای فرسوده ،ساختمان های نیمه‌کاره و انجام هر گونه فعالیت ورزشی در فضای باز خودداری و علاوه بر استفاده از ماسک مناسب در صورت رخداد گردوغبار نسبت به استحکام سازه ها و مستحکم سازی پوشش گلخانه ها اقدام کنند.

همچنین برای فردا شب با توجه به حاکمیت شرایط ناپایدار برای نقاطی از استان به ویژه نواحی غربی، وقوع بارش پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق دور از انتظار نیست.