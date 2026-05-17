هشدار وزش باد شدید و گرد و خاک در لرستان
اداره کل هواشناسی لرستان با هشدار سطح زرد برای استان از فردا دوشنبه تا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ وزش باد شدید، نفوذ گرد و غبار ،تندبادهای لحظهای و بارش پراکنده پیشبینی کرد.
؛اداره کل هواشناسی لرستان با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان استان
اعلام کرد:از فردا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت تا روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت۱۴۰۵، برای آسمان لرستان افزایش سرعت وزش باد شدید، وقوع تندبادهای لحظهای و نفوذ گردوغبار پیشبینی میشود
بر اساس تحلیل آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی در این مدت احتمال سقوط اجسام از ارتفاع ، خسارت به سازه های موقت مانند داربست ها و تابلوهای تبلیغاتی ، خطر شکستن درختان کهنسال ،امکان صدمه به پوشش گلخانه ها، افت کیفیت هوا و کاهش میدان دید افقی وجود دارد.
اداره کل هواشناسی لرستان اعلام کرد: شهروندان از توقف در اطراف درختان،دیوارهای فرسوده ،ساختمان های نیمهکاره و انجام هر گونه فعالیت ورزشی در فضای باز خودداری و علاوه بر استفاده از ماسک مناسب در صورت رخداد گردوغبار نسبت به استحکام سازه ها و مستحکم سازی پوشش گلخانه ها اقدام کنند.
همچنین برای فردا شب با توجه به حاکمیت شرایط ناپایدار برای نقاطی از استان به ویژه نواحی غربی، وقوع بارش پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق دور از انتظار نیست.