در مرحله دوم پویش ملی کتابخوانی «خط امین»، هفت کتاب از آثار اخیر که رهبر شهیدمان بر آنها تقریظ نوشته بودند - یعنی با حاشیه‌نویسی و یادداشت، مطالعه آنها را به مردم توصیه کرده بودند - انتخاب شده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هفت کتاب تقریظ‌شده در پویش ملی «خط امین» که در قالب مسابقه کتابخوانی قرار داده شده به شرح زیر هستند:

یکی از این کتاب‌ها «روح‌الله» است که از زاویه‌ای تازه به زندگی حضرت امام خمینی (ره) می‌پردازد. کتاب دیگر «ایستگاه خیابان روزولت» است که به بررسی اسناد تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان و تأثیر این رویداد بر انقلاب اسلامی و شکل‌گیری آنچه از آن به عنوان «انقلاب دوم» یاد می‌شود می‌پردازد. این دو اثر در واقع از جنس کتاب‌های مستند تاریخی درباره تاریخ انقلاب اسلامی هستند.

کتاب دیگر «پاسیاد پسر خاک» است که به زندگی و زمانه مرحوم سیدعلی‌اکبر ابوترابی، سید آزادگان، می‌پردازد. همچنین کتاب «خانوم ماه» روایت زندگی همسر یکی از شهداست. کتاب «تب ناتمام» نیز سرگذشت مادر یکی از شهدا را روایت می‌کند؛ مادری که ۱۷ سال از فرزند جانباز خود پرستاری می‌کند و زندگی او در این سال‌ها به تصویر کشیده می‌شود.

کتاب دیگر «همسفر آتش و برف» است که به زندگی و زمانه یکی از شهدا و همسر او می‌پردازد؛ شهیدی که هم در دوران دفاع مقدس نقش فعال و فرماندهی داشته و هم پس از آن به شهادت رسیده است. آخرین کتاب نیز «بیست سال و سه روز» است که زندگی شهید موسوی، جوان‌ترین شهید مدافع حرم، را روایت می‌کند؛ زندگی‌ای که می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای دانش‌آموزان، دانشجویان و جوانان کشور باشد.

در مجموع، این هفت کتاب که به انتخاب و توصیه رهبر شهیدمان مورد توجه قرار گرفته‌اند، طیفی متنوع از موضوعات را دربر می‌گیرند: روایت زندگی یک همسر شهید، سرگذشت مادری که سال‌ها از فرزند جانباز خود پرستاری کرده، زندگی یک شهید جوان مدافع حرم، روایت زندگی یک آزاده و فعال فرهنگی که سال‌ها در زندان‌های بعثی اسیر بوده، نگاهی تازه به زندگی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، و همچنین بررسی اسناد تسخیر لانه جاسوسی. از همین رو این آثار از جنبه‌های مختلف تاریخی، اجتماعی و انسانی قابل توجه و مطالعه هستند.

معرفی پویش ملی خط امین:

پویش کتابخوانی و مسابقه «خط امین» به‌عنوان یک مسابقه ملی و تجربه‌ای بزرگ فرهنگی شناخته می‌شود که تاکنون بیش از یک میلیون نفر در آن شرکت کرده‌اند. این پویش در راستای تداوم حرکت فرهنگی و کتاب‌محور رهبر کتابخوان و شهیدمان، حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای، شکل گرفته است.

در این مسیر تلاش ما بر آن است که کتاب‌های تقریظ‌شده توسط ایشان را در قالب یک مسابقه در معرض عموم مردم قرار دهیم تا همه مردم در سراسر کشور، در همه مناطق و از همه اقشار، مخاطب این آثار ارزشمند باشند و با آنها آشنا شوند. همچنین این کتاب‌ها به‌گونه‌ای معرفی و در دسترس مردم قرار گیرد که امکان بهره‌مندی گسترده از آنها فراهم شود.

بر همین اساس، پویش ملی کتابخوانی «خط امین» در مرحله نخست با شش عنوان کتاب آغاز شد. اکنون در مرحله دوم این پویش ملی هستیم و در این مرحله، آخرین کتاب‌هایی که رهبر شهیدمان در ماه‌های پایانی عمر مبارک و شریف خود بر آنها تقریظ نوشته بودند، به مسابقه گذاشته شده است. این آثار که در ماه‌های پایانی عمر ایشان رونمایی شده بودند، اکنون در قالب پویش ملی «خط امین» در اختیار مخاطبان قرار گرفته‌اند.