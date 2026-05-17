بهرغم ادامه آموزشهای مجازی، معلمان جهادگر مهاباد برای رفع اشکال و تقویت بنیه علمی دانشآموزان، در آستانه امتحانات اقدام به برگزاری کلاسهای حضوری در منازل و مساجد کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در شرایط کنونی و با وجود ادامه آموزشها از طریق بستر برنامه «شاد» به دلیل شرایط جنگ تحمیلی سوم، معلمان جهادگر با درک اهمیت امتحانات پیش رو، راهکارهای خلاقانهای برای رفع اشکال دانشآموزان به کار گرفتهاند.
این معلمان فداکار، با دعوت از دانشآموزان به منازل خود یا با استفاده از فضاهای در دسترس مانند مساجد نزدیک به منازل دانشآموزان، کلاسهای رفع اشکال حضوری را برگزار میکنند.
این معلمان جهادگر با ارائه خدمات آموزشی ارزشمند، نقشی کلیدی در تداوم مسیر علمآموزی ایفا میکنند و یادآور میشوند که حتی در دل سختیها، اراده برای آموزشدادن، یادگیری و پیشرفت همچنان پابرجاست.