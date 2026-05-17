اسامی ۲۱ ایده راه‌یافته به شانزدهمین جشنواره ملی رضوی از سوی هیأت انتخاب و داوری بخش طرح و فیلمنامه این رویداد، معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از سوی علیرضا رضاداد، فرهاد توحیدی و حسین مهکام هیئت انتخاب و داوری بخش طرح و فیلمنامه جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، اسامی ایده‌های پذیرفته‌شده این دوره و نویسندگان آثار به شرح زیر اعلام شد:

۱- «آب انبار» / الهام صادقی/ گلدشت

۲- «امانت» / سیدمهدی حجازی دهاقانی/ اصفهان

۳- «انتخاب امین» / محسن مجیدپور/ تهران

۴- «بر دوش کشیدن» / زهرا قاسمی/ کرمانشاه

۵- «بی‌خوابی» / مهدی سرگل زایی/ مشهد

۶- «پلاک هشت» / سیدمحمدهادی طباطبایی/ قم

۷- «پیرمرد روی تپه» / الهام صادقی/ گلدشت

۸- «تنگنا» / فرزانه منصوری/ کرج

۹- «جواز» / ساره گل باز/ تهران

۱۰- «دختری به اسم مارال» / امیرحسین حاجی هاشمی/ تهران

۱۱- «در این مسیر نور» / سعید چمنی/ زاهدان

۱۲- «سهم راه» / نرگس رحیمی/ اردبیل

۱۳- «شاخ» / سیروس همتی و غلامرضا محمدزاده/ تهران

۱۴- «شکار» / مهدی سرگل زایی/ مشهد

۱۵- «شماره ۱۴۷» / مراد نظری/ قم

۱۶- «عبور» / بهجت داودی/ مشهد

۱۷- «غریب‌خانه» / امیرمحمد نکوئی/ تربت جام

۱۸- «کبوتر نامه‌بر» / مهیار عباسی/ رشت

۱۹- «کبوتران چاهی» / عدالت فرزانه/ اردبیل

۲۰- «کسی در غسالخانه نبود» / یاشار منوچهری/ پارس‌آباد

۲۱- «کفتر جَلد» / حسین مجاهد/ قم

فراخوان شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی دی ۱۴۰۴ با نگاهی معطوف بر هویت دینی ملیِ ساکنان ایران زمین، به منظور ارج نهادن و بزرگداشت فرهنگ غنی ایرانی اسلامی و جایگاه ویژه امام رضا (ع) در نزد ایرانیان و شیعیان، برای تولید فیلم کوتاه هنری ارزشمند، منتشر شد.

این جشنواره به دبیری بهروز شعیبی در سال جاری برگزار می شود.