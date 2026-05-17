اسامی ۲۱ ایده راهیافته به شانزدهمین جشنواره ملی رضوی از سوی هیأت انتخاب و داوری بخش طرح و فیلمنامه این رویداد، معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از سوی علیرضا رضاداد، فرهاد توحیدی و حسین مهکام هیئت انتخاب و داوری بخش طرح و فیلمنامه جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، اسامی ایدههای پذیرفتهشده این دوره و نویسندگان آثار به شرح زیر اعلام شد:
۱- «آب انبار» / الهام صادقی/ گلدشت
۲- «امانت» / سیدمهدی حجازی دهاقانی/ اصفهان
۳- «انتخاب امین» / محسن مجیدپور/ تهران
۴- «بر دوش کشیدن» / زهرا قاسمی/ کرمانشاه
۵- «بیخوابی» / مهدی سرگل زایی/ مشهد
۶- «پلاک هشت» / سیدمحمدهادی طباطبایی/ قم
۷- «پیرمرد روی تپه» / الهام صادقی/ گلدشت
۸- «تنگنا» / فرزانه منصوری/ کرج
۹- «جواز» / ساره گل باز/ تهران
۱۰- «دختری به اسم مارال» / امیرحسین حاجی هاشمی/ تهران
۱۱- «در این مسیر نور» / سعید چمنی/ زاهدان
۱۲- «سهم راه» / نرگس رحیمی/ اردبیل
۱۳- «شاخ» / سیروس همتی و غلامرضا محمدزاده/ تهران
۱۴- «شکار» / مهدی سرگل زایی/ مشهد
۱۵- «شماره ۱۴۷» / مراد نظری/ قم
۱۶- «عبور» / بهجت داودی/ مشهد
۱۷- «غریبخانه» / امیرمحمد نکوئی/ تربت جام
۱۸- «کبوتر نامهبر» / مهیار عباسی/ رشت
۱۹- «کبوتران چاهی» / عدالت فرزانه/ اردبیل
۲۰- «کسی در غسالخانه نبود» / یاشار منوچهری/ پارسآباد
۲۱- «کفتر جَلد» / حسین مجاهد/ قم
فراخوان شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی دی ۱۴۰۴ با نگاهی معطوف بر هویت دینی ملیِ ساکنان ایران زمین، به منظور ارج نهادن و بزرگداشت فرهنگ غنی ایرانی اسلامی و جایگاه ویژه امام رضا (ع) در نزد ایرانیان و شیعیان، برای تولید فیلم کوتاه هنری ارزشمند، منتشر شد.
این جشنواره به دبیری بهروز شعیبی در سال جاری برگزار می شود.