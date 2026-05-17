در نشست بررسی مصوبات سفر رئیسجمهور به استان قزوین اعلام شد از مجموع اعتبارات ۱۸ همتی پیشبینیشده برای طرح های عمرانی، تاکنون ۳.۵ همت تخصیص یافته و ۶۴ درصد طرح به مرحله اجرا رسیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، نشست بررسی آخرین وضعیت مصوبات سفر رئیسجمهور به استان قزوین با حضور مدیران اجرایی و بانکی برگزار شد و در آن روند تخصیص اعتبارات و پیشرفت پروژهها مورد ارزیابی قرار گرفت.
حقلطفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین در این جلسه اظهار کرد: در قالب مصوبات سفر رئیسجمهور، در حوزه شش وزارتخانه پروژههای متعددی در استان فعال شده که مجموع اعتبار پیشبینیشده برای آنها ۱۸ همت است.
وی افزود: تاکنون ۳.۵ همت از این اعتبارات محقق شده و بر اساس گزارشها، ۶۴ درصد پروژههای مصوب وارد فاز اجرایی شدهاند.
صفیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین نیز با اشاره به روند تخصیص منابع مالی گفت: تاکنون ۵۰ درصد از اعتبارات مربوط به سفر رئیسجمهور محقق شده است.
وی تأکید کرد: در سال جاری نباید پروژه جدیدی تعریف شود و ضروری است ۵۰ درصد باقیمانده اعتبارات نیز برای تکمیل همین پروژههای در دست اجرا جذب و هزینه شود.
در ادامه این نشست، عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مرتبط با مصوبات سفر ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت. استاندار قزوین با انتقاد از روند فعلی پرداختها اظهار داشت: عملکرد بانکها در این حوزه در استان قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: تمامی مواردی که به بانکها ابلاغ شده، دارای موافقتنامه بانک مرکزی است و بانکها موظف به اجرای آن هستند. استاندار همچنین تأکید کرد مدیران عامل بانکها در استان مسئول اجرای دقیق مصوبات بوده و باید نسبت به تسریع در پرداخت اعتبارات اقدام کنند.