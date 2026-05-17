جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: امروز بخش انتظامی، فقط پلیس نیست و علاوه کارکردهایش فراتر از تامین نظم و امنیت عمومی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کمیسیون عملیات فراجا به ریاست سردار «قاسم رضایی» جانشین فرمانده کل انتظامی برگزار شد.

سردار رضایی در این نشست تدابیر و رهنمود‌های لازم در راستای ماموریت‌های پیش رو ابلاغ کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به نقش آفرینی پلیس در ایام جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ سوم تصریح کرد: امروز انتظامی، فقط پلیس نیست و علاوه کارکردهایش فراتر از تامین نظم و امنیت عمومی است؛ امروز پلیس، چون همیشه، با مردم، برای مردم و در کنار مردم، در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف حاضر است و بر این نقش آفرینی اجتماعی و انتظامی بر خود می‌بالد؛ امروز انتظامی محور امنیت داخلی و مقاومت است.

این مقام ارشد انتظامی تامین امنیت عمومی را محور اصلی وظیفه و کارکرد پلیس دانست و افزود: یکایک کارکنان فراجا از مرز تا مرکز با اعتقاد و باور قلبی، برای پاسداری از امنیت این مرز و بوم تلاش می‌کنند و در این مسیر جز به رضایت خداوند، مقام معظم رهبری و مردم نمی‌اندیشند.

جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به پیروزی‌های ایران اسلامی در مصاف با دشمنان تصریح کرد: حضور در میدان مردم برای پشتیبانی از نظام و کشور مهم‌ترین مولفه ما در شکست و زبونی دشمنان است؛ این حضور در میدان، ایران اسلامی را به عنوان یکی از قدرت‌های جهان در این روز‌ها به دنیا معرفی کرد.