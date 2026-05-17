مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اعلام کرد که اجرای طرحهای پژوهشی این صنعت با مشارکت شرکتهای دانشبنیان و سازندگان داخلی تسهیل می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد کرمانی با اشاره به برنامههای این شرکت اظهار کرد: بهبود دانشهای موجود و گسترش مرزهای دانش، تدوین دانش فنی مواد شیمیایی استراتژیک پتروشیمی، تدوین دانشهای فنی تولید محصولات پتروشیمی، تدوین دانش مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی و بهرهگیری از دانش فنی تولید کاتالیستهای صنعت پتروشیمی از راهبردهای اصلی این شرکت دانش بنیان است.
وی با تاکید بر ساختار منسجم و پویای شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و همکاری مراکز سهگانه این شرکت با دانشگاهها و مراکز پژوهشی، شرکتهای دانش بنیان، مجتمعهای پتروشیمی، تامین کنندگان و صنایع پاییندستی، گفت: همکاری و تعامل مشترک با شرکتهای توانمند فعال در صنعت ارزشآفرین پتروشیمی گسترش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با تاکید بر مزایای استفاده از فناوریهای بومی و دانش بنیان برای رفع مشکلات فرآیندی، امکان بهبود فرآیند بر اساس بازخوردهای واحدهای صنعتی تصریح کرد: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی پشتیبان صنعت پتروشیمی ایران است.