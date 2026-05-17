به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهرعلی باران چشمه رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی به همراه جمعی از مسئولین این فدراسیون، مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، مهران تیشه گران سرپرست فدراسیون پارادو و میدانی، محمد طباطبایی مسئول دفتر فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، امیر حسین امیدی رییس تریبت بدنی نیرو‌های مسلح و جمعی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در زورخانه شهید فهمیده تهران از خانواده شهیدان محمدعلی وزیری و علیرضا مهرپور و جانباز جنگ تحمیلی سوم کشورمان مهدی عطایی تجلیل کردند.

شهیدان وزیری و مهرپور به همراه جانباز کشورمان مهدی عطایی در اثر حمله جنایتکارانه رژیم آمریکا به ناوشکن قهرمان دنا ارتش جمهوری اسلامی ایران به درجه رفیع شهادت و جانبازی نائل شدند.