به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، در ادامه برنامه بازدید‌های روزانه از هتل‌های محل اسکان زائران حج تمتع ۱۴۰۵، از هتل کبیتال جیست در مکه مکرمه بازدید کردند.

در این بازدید، زائران ایرانی ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت، درخواست‌ها و مسائل خود را مطرح کردند.

طرح سوالاتی درباره هزینه‌های اعزام، نحوه انتقال حجاج از ایستگاه‌های پروازی ایران، چیدمان کاروان‌ها و اسکان در هتل‌ها، همچنین شلوغی آسانسور‌ها از جمله موضوعاتی بود که زائران مطرح کردند.

سرپرست حجاج ایرانی نیز ضمن استماع مطالبات زائران، دستور پیگیری و بررسی موارد مطرح‌شده را صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در این بازدید با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و رفاه زائران، بر فراهم‌کردن شرایط مناسب رفاهی تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا زائران ایرانی با آرامش خاطر و بدون دغدغه، از حضور در مسجدالحرام و فضای روحانی حج بیشترین بهره معنوی را ببرند.