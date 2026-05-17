سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت، در ادامه بازدیدهای روزانه از محل اسکان زائران حج تمتع ۱۴۰۵، از هتل کپیتال جست مکه مکرمه بازدید و از نزدیک در جریان درخواستهای حجاج ایرانی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، در ادامه برنامه بازدیدهای روزانه از هتلهای محل اسکان زائران حج تمتع ۱۴۰۵، از هتل کبیتال جیست در مکه مکرمه بازدید کردند.
در این بازدید، زائران ایرانی ضمن دیدار و گفتوگو با نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت، درخواستها و مسائل خود را مطرح کردند.
طرح سوالاتی درباره هزینههای اعزام، نحوه انتقال حجاج از ایستگاههای پروازی ایران، چیدمان کاروانها و اسکان در هتلها، همچنین شلوغی آسانسورها از جمله موضوعاتی بود که زائران مطرح کردند.
سرپرست حجاج ایرانی نیز ضمن استماع مطالبات زائران، دستور پیگیری و بررسی موارد مطرحشده را صادر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین نواب در این بازدید با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و رفاه زائران، بر فراهمکردن شرایط مناسب رفاهی تأکید کرد و گفت: باید زمینهای فراهم شود تا زائران ایرانی با آرامش خاطر و بدون دغدغه، از حضور در مسجدالحرام و فضای روحانی حج بیشترین بهره معنوی را ببرند.