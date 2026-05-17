کارشناسان مرکز بهداشت با حضور در میز خدمت سلامت به ساکنان کیش در پارک خانواده خدمات بهداشتی و درمانی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کارشناسان مرکز بهداشت کیش با ارائه آموزش‌های تغذیه سالم به مراجعه کنندگان بر اهمیت تنوع غذایی تاکید کردند.

ساعت منظم وعده‌های غذایی نیز با هدف نظم در تغذیه، به تنظیم متابولیسم بدن کمک می‌کند.

استفاده از آب‌های طعم‌دار طبیعی برای کمک به حفظ انرژی بدن، به‌ویژه در هوای گرم و هنگام فعالیت بدنی ضروری است.

کارشناسان مرکز بهداشت در میز خدمت غربالگری و اندازه‌گیری فشار خون، مشاوره ازدواج و فرزندآوری، مشاوره تغذیه سالم، معرفی مرکز نَفَس و خدمات حمایتی آن را به مراجعه کنندگان ارائه کردند.