بر اساس توافق دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه پیامنور، دانشجویان تحصیلات تکمیلی شریف که خارج از تهران سکونت دارند میتوانند برای انجام فعالیتهای پژوهشی از امکانات فناوری اطلاعات مراکز پیامنور در سراسر کشور استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دسترسی دانشجویان دانشگاه شریف به امکانات واحدهای پیامنور فراهم شد.
