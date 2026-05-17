فرمانده انتظامی گیلان از کشف ۳۱ دستگاه خودروی خارجی به ارزش حدود ۱۶۵ میلیارد تومان از انباری در شهر رشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسنپور گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و دپوی تعدادی خودروی خارجی در انباری در شهر رشت، ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از تحقیقات و تایید صحت موضوع، با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و ۳۱ دستگاه خودروی خارجی را در بازرسی از این انبار کشف کردند.
فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این خودروها را در مجموع حدود ۱۶۵ میلیارد تومان برآورد کردند، گفت: برای متخلفان پرونده قضائی تشکیل شد و رسیدگی به ابعاد مختلف موضوع، در دستور کار قرار دارد.
سردار حسن پور گفت: این خودروها در پایان سال گذشته وارد این انبار و احتکار شد تا با قیمت بالاتر به فروش برسد.