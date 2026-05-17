به گزارش خبر گزاری صدا و سیما ، علاقه‌مندان باید اجرای کوتاهی از مهارت قرآنی خود را از طریق پیام‌رسان‌های روبیکا، بله، ایتا یا شاد به شناسه @setare_mahfel ارسال کنند.

«نمک نشنال» چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته، حوالی ساعت ۲۲ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

این برنامه، هجویه‌ای بر شبکه تروریستی «ایران اینترنشنال» است که در جنگ رمضان همکارِ آشکارِ آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.

شبکه دو پخش مجموعه «در و تخته» را از ۲۸ اردیبهشت آغاز می‌کند.

این مجموعه داستان دو پدر است که پس از تولد فرزندانشان تصمیم عجیبی درباره آنها می‌گیرند.

مجموعه بوستان سعدی پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه نهال پخش و ساعت ۲۰:۳۰ تکرار می‌شود.

روایت حکایت‌های بوستان سعدی برای مخاطب کودک و نوجوان موضوع این مجموعه است.