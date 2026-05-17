عملیات اجرایی بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد با همت مهندسان بومی متوقف نشده و به مرز ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای درمانی آذربایجانغربی، در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی سوم بوده، همچنان در مسیر اجرا قرار دارد و فعالیتهای عمرانی آن متوقف نشده است. طبق اعلام مسئولان، مرحله دوم این طرح نیز با تلاش مهندسان و نیروهای متخصص بومی در حال انجام است.
این بیمارستان در زمینی به وسعت هشت هکتار و در قالب چهار بلوک ششطبقه با زیربنایی حدود ۳۵ هزار مترمربع طراحی شده است.
بر اساس گزارشها، عملیات اجرایی این طرح تاکنون بیش از ۳۳ درصد پیشرفت داشته است. مرحله نخست ساخت این بیمارستان از خرداد ۱۳۹۸ آغاز شد و مرحله دوم نیز از آبان ۱۴۰۴ کلید خورده است.