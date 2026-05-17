استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
شهرداری های آذربایجان شرقی در شرایط جنگی با جدیت بیشتری عمل کنند
استاندار آذربایجان شرقی گفت:با توجه به شرایط جنگی پیش آمده و هدف قرار گرفتن بخشی از زیرساختهای استان و مناطق مسکونی انتظار میرود شهرداران با قاطعیت و جدیت بیشتری عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بهرام سرمست در نشست مجمع عمومی سالیانه شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان شرقی گفت:به صفر رساندن ترک تشریفات در معاملات سازمان همیاری شهرداریهای استان نشانه سلامت عملکرد سازمانی و افزایش بودجه از ۶٧ میلیارد تومان به ١٣۵ میلیارد تومان طی یک سال گذشته بیانگر رویکرد بالنده و تامین درآمد پایدار از سوی این سازمان است.
وی گفت:شهرداران در سطح استان در کنار اجرای مصوبات شوراهای اسلامی شهر، یک برنامه راهبردی توسعهمحور برای شهرهای خود داشته و از برندسازی در حوزه خدمت و ثبت آن در حافظه تاریخی شهروندان غافل نشوند.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیتهای فکری و اقتصادی نخبگان افزود: مدیران شهری از ظرفیت فکری و علمی اساتید حوزه مدیریت شهری و همچنین ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت تحقق این استراتژی بهره ببرند.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: با توجه به شرایط جنگی پیش آمده و هدف قرار گرفتن بخشی از زیرساختهای استان و مناطق مسکونی در سطح استان، انتظار میرود شهرداران در تمامی شهرهای استان و علی الخصوص در کلانشهر تبریز با بهره گیری از ظرفیت سازمان همیاری شهرداریهای استان با قاطعیت و جدیت بیشتری ورود کنند.
سرمست گفت:سازمان همیاری شهرداریهای استان مجموعهای فراگیر برای تامین نیازهای کل استان است که باید با نگاه جامع و سیستمی در راستای همکاری با سایر بخشهای خدماترسان از عملکرد جزیرهای پرهیز کرده و با فرمانداران و نمایندگان عالی دولت در سطح شهرستانها و استان همکاری تنگاتنگ داشته باشد.
وی عنوان کرد:طی ماههای گذشته و در شرایط جنگی آذربایجان شرقی چهارمین استان مسافرپذیر کشور بوده است. مدیران شهری باید با فراهم نمودن زیرساختهای حمل و نقل مناسب، جذب سرمایه گذار برای توسعه صنعت هتلداری شهرهای استان از فرصت به وجود آمده برای توسعه صنعت گردشگری استان بهره ببرند.
استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد:یکی از معیارهای ارزیابی مدیران توان بستن پروندههای بلاتکلیف است. مدیران شهری از ظرفیت تهاتر و مولدسازی نهایت بهره را برده و نسبت به اتمام طرحهای ناتمام اقدام کنند.
سرمست گفت: با توجه به تاخیر در برگزاری انتخابات شوراها بهتر است شهرداران این زمان باقی مانده را به عنوان لحظات حساس و سرنوشت ساز کارنامه خدمت رسانی خود تلقی کرده و با انرژی و انگیزه بیشتری نسبت به گذشته به کار خود تا آخرین لحظات ادامه دهند.
در این جلسه مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی به عملکرد یکساله سازمان پرداخت. همچنین مدیر کل سازمان بازرسی کل کشور با خطاب کردن شهرداریها به عنوان رکن رکین خدمات شهری، هماهنگی بین شهرداریها و دستگاههای خدمات رسان را ضروری خواند.