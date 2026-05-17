به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز مبادله ایران سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه میزبان یکصد و چهل و هفتمین حراج شمش طلا خواهد بود.
مهلت ثبتنام:
تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه
شرایط شرکت:
واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش
دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبتشده در درگاه ملی مجوزها
قابلیت استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی خرید از درگاه ملی مجوزهای کشور
مطابقت با شیوهنامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران
گروههای مجاز خرید:
فروشندگان عمده شمش طلا
تولیدکنندگان مصنوعات طلا
خردهفروشان طلای آبشده
سکوهای برخط طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر