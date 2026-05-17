به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز مبادله ایران سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه میزبان یکصد و چهل و هفتمین حراج شمش طلا خواهد بود.

مهلت ثبت‌نام:

تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه

شرایط شرکت:

واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش

دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوز‌ها

قابلیت استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی خرید از درگاه ملی مجوز‌های کشور

مطابقت با شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران

گروه‌های مجاز خرید:

فروشندگان عمده شمش طلا

تولیدکنندگان مصنوعات طلا

خرده‌فروشان طلای آبشده

سکو‌های برخط طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر