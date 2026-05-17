ثبت نام از داوطلبان به منظور شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی از امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه آغاز و تا روز یکشنبه ۱۰ خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آندسته از داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی به منظور شرکت در مصاحبه لازم است با مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

متقاضیانی که حداقل در یک کد رشته محل حدنصاب نمره علمی لازم برای مصاحبه را کسب نموده‌اند، چنانچه تمایل به ثبت نام به منظور شرکت در مصاحبه را دارند لازم است تا تاریخ ۱۴۰۵/۴/۱۰ با مراجعه مجدد به کارنامه اعلام نتایج انتخاب رشته، نسبت به تکمیل فرم مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم تکمیل فرم مربوطه از گزینش نهایی حذف خواهند شد. داوطلبانی که علاوه بر دانشگاه آزاد اسلامی در سایر دانشگاه‌ها حدنصاب علمی لازم را به منظور مصاحبه کسب نموده و نسبت به تکمیل فرم صلاحیت عمومی اقدام نموده‌اند نیازی به تکمیل مجدد این فرم نخواهند داشت.

آندسته از مربیان رسمی (قطعی یا آزمایشی) شاغل در موسسات آموزش عالی کشور و دستگاه‌های اجرایی به جز دانشگاه آزاد اسلامی که خود را متقاضی استفاده از سهمیه مربیان اعلام نموده‌اند لازم است مدارک لازم به منظور بهره مندی از این سهمیه شامل موافقت دانشگاه یا موسسه محل خدمت و آخرین حکم کارگزینی خود را در زمان ثبت نام به منظور مصاحبه بارگذاری نمایند.

مربیان رسمی (قطعی یا آزمایشی) دانشگاه آزاد اسلامی نیازی به بارگذاری این مدارک نخواهند داشت. استعلام وضعیت مربیان دانشگاه آزاد اسلامی از مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد.

شایان ذکر است زمان و نحوه چگونگی انجام مصاحبه علمی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی متعاقباً اعلام خواهد شد.