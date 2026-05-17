به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: نخستین دادخواست جنایت جنگی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، در شعبه ۵۵ بین‌الملل تهران ثبت می‌شود.

حسن عبدلیان پور در حاشیه رونمایی از نخستین دادخواست کیفری حمله به میناب افزود: این دادخواست با دستور رئیس قوه قضائیه و پس از مستندسازی گسترده جنایت و دریافت وکالت از خانواده شهدا به زودی ارائه می‌شود.

معاون حقوقی وزیر دادگستری هم گفت: مراکز آموزشی در همه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی به‌عنوان مکان امن شناخته شده و حمله به آن نقض صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

غمامی افزود: وزارت دادگستری موضوع تقویم خسارت‌ها و طرح دعاوی حقوقی و کیفری را در مراجع داخلی و بین‌المللی با جدیت در دستور کار قرار داده است.