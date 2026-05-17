مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام از واگذاری ۵ هزار و ۱۰۷ انشعاب آب و اجرای طرحهای توسعهای در شبکه آبرسانی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «محمد محمدی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام از واگذاری پنج هزار و ۱۰۷ فقره انشعاب آب در استان خبر داد و اظهار داشت: همزمان با توسعه خدماترسانی به مشترکان، طرحهای متعددی در زمینههای اصلاح و توسعه شبکههای توزیع، ساخت مخازن ذخیره و تجهیز تأسیسات آبرسانی اجرا شده است.
وی افزود: این اقدام نقش مهمی در ساماندهی وضعیت تأمین آب مشترکان و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات پایدار آب آشامیدنی ایفا کرده است.
محمدی به اجرای عملیات اصلاح و توسعه خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب در مناطق شهری و روستایی استان به طول ۲۶۱ کیلومتر اشاره کرد و یادآور شد: این طرحها با هدف کاهش میزان هدررفت آب، افزایش پایداری شبکه و بهبود کیفیت خدمات آبرسانی اجرایی شدهاند.
وی همچنین از ساخت ۱۰ مخزن ذخیره آب با ظرفیت بیش از چهار هزار مترمکعب در نقاط مختلف استان خبر داد و بیان کرد: این طرح ها نقش مهمی در افزایش پایداری تأمین آب، مدیریت بهتر منابع آبی و تأمین آب مورد نیاز در ساعتهای اوج مصرف ایفا میکنند.
محمدی تقویت زیرساختهای فنی را یکی دیگر از اقدامهای کلیدی سال گذشته شرکت آب و فاضلاب دانست و تصریح کرد: در راستای ارتقای توان عملیاتی و بهبود عملکرد سازههای آبرسانی، ابزارها و وسایل صنعتی مورد نیاز با اعتبار افزون بر ۴۰۰ میلیارد تومان خریداری شده و در بخشهای مختلف مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
گفتنی است افزون بر ۲۵۰ هزار مشترک در استان ایلام از شبکه آبرسانی بهرهمند هستند.
۱۰۹ هزار مشترک، معادل ۶۵ درصد جمعیت شهری و روستایی این استان، زیرپوشش شبکه فاضلاب قرار دارند.