به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به آغاز رهاسازی آب در روز‌های اخیر گفت: پس از انجام اقدامات اجرایی، لایروبی و پاکسازی بخش‌هایی از مسیر، کانال C۲۵ وارد مدار بهره‌برداری و جریان آب در این بخش از شبکه برقرار شد.

داودیان افزود: عملیات تکمیل کانال C۲۵ از اسفند سال ۱۴۰۳ آغاز شد و در ماه‌های اخیر با تأکید جدی مدیریت شرکت، روند اجرای آن شتاب بیشتری گرفت و مراحل اجرایی با بسیج امکانات و منابع، با سرعت و دقت بیشتری دنبال شد.

او با بیان اینکه تکمیل این کانال یکی از اولویت‌های مهم شرکت در دو سال اخیر بوده است، تصریح کرد: جاری شدن آب سد آیت‌الله صالحی مازندرانی در کانال C۲۵، نقش محوری در ارتقای کارایی شبکه آبیاری و زهکشی البرز ایفا می‌کند.

داودیان گفت: کانال C۲۵ که در پایین‌دست سد آیت‌الله صالحی مازندرانی قرار دارد، بخش محوری شبکه آبیاری و زهکشی البرز به شمار می‌رود و با افزایش ظرفیت انتقال آب از حدود ۴ مترمکعب بر ثانیه به ۱۴ مترمکعب بر ثانیه پس از تکمیل، امکان تأمین و انتقال آب برای حدود پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش این شبکه را فراهم کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از این طرح، شرایط تأمین آب مطمئن‌تر و پایدارتر برای بهره‌برداران بخش کشاورزی منطقه فراهم شود و گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری و پایداری تولیدات کشاورزی برداشته شود.