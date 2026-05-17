دبیر قرارگاه «حوزه پیشرو و سرآمد» با تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های حوزه‌های علمیه برای تحقق مطالبات رهبر شهید انقلاب، از تدوین و انتشار ده‌ها جلد آثار علمی و راهبردی، طراحی برنامه‌های تحول آموزشی و پژوهشی و راه اندازی رشته‌های تخصصی جدید، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی دبیر قرارگاه «حوزه پیشرو و سرآمد» در نشست هم اندیشی با دبیران ستاد‌های راهبری حوزه‌های علمیه با تسلیت شهادت قائد امت و جمعی از سرداران، اندیشمندان و مردم کشورمان در جنگ تحمیلی، اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های همایش سال گذشته حوزه علمیه قم و در راستای بزرگداشت یکصدمین سال بازتأسیس حوزه، مجموعه‌ای از آثار علمی و پژوهشی در حوزه‌های مختلف تدوین و منتشر شد که بخش مهمی از آنها به بررسی عملکرد حوزه علمیه در یکصد سال اخیر اختصاص دارد.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه افزود: در این مجموعه، موضوعاتی همچون کلام، تفسیر، حدیث، فقه، علوم انسانی، دانش‌های ابزاری، تبلیغ، پژوهش، ادبیات، خوشنویسی، شعر و دیگر عرصه‌های علمی و فرهنگی حوزه مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است تصویری جامع از کارنامه حوزه علمیه در سده اخیر ارائه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی با بیان اینکه تاکنون ۲۶ جلد از این آثار منتشر شده است، اعلام کرد: ۳۰ جلد دیگر نیز در مرحله چاپ قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده منتشر شود.

وی افزود: همچنین تدوین ۱۰ جلد دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته است که موضوعاتی نظیر اقتصاد، مدیریت، عدالت اجتماعی، روان‌شناسی تربیتی، اسناد راهبردی، تعامل حوزه و نظام اسلامی، خوشنویسی و شعر را دربرمی‌گیرد.

دبیر قرارگاه «حوزه پیشرو و سرآمد» با اشاره به تهیه گزارشی درباره تعامل حوزه و نظام اسلامی گفت: برخی ستاد‌های راهبری و مراکز مطالعاتی گزارش‌های ارزشمندی از عملکرد خود ارائه کرده‌اند و انتظار می‌رود دیگر بخش‌ها نیز هرچه سریع‌تر گزارش‌های خود را ارسال کنند تا در مجموعه آثار مربوط به عملکرد حوزه و نظام اسلامی ثبت و منتشر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی در ادامه با اشاره به روند شکل‌گیری و انتشار پیام رهبر شهید انقلاب اسلامی به مناسبت یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم، اظهار کرد: پس از انتشار پیام، جلسات متعددی با حضور مدیر حوزه‌های علمیه و معاونت‌های مختلف برگزار شد و هر معاونت مأمور شد نسبت خود را با محور‌های این پیام تبیین و برنامه‌های عملیاتی را ارائه کند.

وی افزود: بر اساس همین فرایند، برنامه‌های سال ۱۴۰۴ حوزه تدوین و ابلاغ شد و در ادامه نیز با حکم مدیر حوزه‌های علمیه، قرارگاه «حوزه پیشرو و سرآمد» تشکیل شد تا مسئولیت پیگیری و ارزیابی اجرای برنامه‌ها و مأموریت‌های ابلاغی را برعهده داشته باشد.

دبیر قرارگاه «حوزه پیشرو و سرآمد» با اشاره به تدوین برنامه‌های سال ۱۴۰۵ حوزه‌های علمیه گفت: در ماه‌های گذشته از همۀ معاونت‌ها و بخش‌های مختلف حوزه درخواست شد برنامه‌های پیشنهادی خود را ارائه کنند تا پس از تصویب در شورای راهبری، به‌عنوان برنامه رسمی سال ۱۴۰۵ ابلاغ شود و زمینه تأمین بودجه و اجرای آن فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر، ایام محرم و صفر و برخی شرایط اجتماعی موجب شد بخشی از نشست‌های تخصصی و همایش‌های اندیشه‌ورزانه با تأخیر مواجه شود، اما برنامه‌ریزی شده است این نشست‌ها در آغاز سال تحصیلی آینده برگزار شود.

وی از فعالیت گسترده معاونت‌ها و مراکز مختلف حوزه در راستای تحقق مطالبات رهبر شهید انقلاب خبر داد و اظهار کرد: معاونت بین‌الملل، پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت، شورای هماهنگی پژوهشگاه‌های حوزوی و مراکز تخصصی فقهی و علمی، هر یک برنامه‌ها و اقدامات متعددی را در این زمینه آغاز کرده‌اند.

دبیر قرارگاه «حوزه پیشرو و سرآمد» با اشاره به رونمایی از برخی دستاورد‌های پژوهشی حوزه گفت: معاونت پژوهش حوزه از متن پیام رهبر معظم انقلاب بیش از ۲۰۰ موضوع پژوهشی استخراج کرده و برای هر موضوع نیز طرح اولیه پژوهشی تدوین شده است تا زمینه نگارش مقاله، کتاب و پایان‌نامه فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی با مدارس فقهی و مراکز علمی حوزه خبر داد و افزود: در نشست‌های تخصصی برگزارشده با حضور مدارس و مراکز تخصصی، الزامات تحول در رشته‌های تخصصی و پاسخ‌گویی فقه به نیاز‌های جامعه مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.

وی تحول در نظام آموزشی حوزه برای تحقق «حوزه پیشرو و سرآمد» را از مهم‌ترین اولویت‌ها برشمرد و تصریح کرد: بسته سیاستی تحول نظام آموزشی حوزه تدوین شده و اکنون در دستور بررسی قرار دارد. این بسته شامل تعیین ریل‌های اصلی تحول آموزشی و طراحی نظام برنامه‌ریزی درسی و ساختار مقاطع تحصیلی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی ادامه داد: در راستای بازنگری ساختار آموزشی حوزه، نظام مدارک و عناوین تحصیلی بیش از ۱۰ کشور جهان از جمله ژاپن، هند، پاکستان، ترکیه، عراق، مصر، کانادا، انگلیس، آمریکا و برخی کشور‌های آفریقایی مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است تا از تجربه‌های موفق جهانی در این زمینه استفاده شود.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه از تصویب و راه‌اندازی برخی رشته‌های تخصصی جدید خبر داد و گفت: رشته مطالعات دین و فضای مجازی پس از دو سال کار کارشناسی تصویب و ابلاغ شده است. همچنین بازنگری رشته فلسفه با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره فلسفه‌های مضاف در دستور کار قرار گرفته و بخش عمده‌ای از آن نهایی شده است.

دبیر قرارگاه «حوزه پیشرو و سرآمد» افزود: در حوزه فقه‌های تخصصی نیز تاکنون کلیات هفت رشته تخصصی به تصویب رسیده و تدوین سرفصل‌های آنها در حال انجام است. رشته‌هایی همچون فقه پزشکی، فقه فرهنگ و دیگر فقه‌های تخصصی نیز در مسیر تصویب و اجرا قرار دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی با اشاره به بازنگری در رشته‌های کلام و تفسیر گفت: اصلاح و روزآمدسازی رشته‌های مختلف علوم اسلامی با رویکرد پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه و تحقق حوزه پیشرو در دستور کار قرار دارد و تاکنون چند طرح مهم در این زمینه به مراحل اجرایی رسیده است.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت حوزه به سمت تمدن‌سازی اسلامی اضافه کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها، تبدیل مباحث نظری و کلان به برنامه‌های عینی و اجرایی در عرصه آموزش، پژوهش و نظام‌سازی اجتماعی است و تحقق دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب نیازمند هم‌افزایی، هم‌اندیشی و مشارکت فعال همه بخش‌های حوزه‌های علمیه خواهد بود.