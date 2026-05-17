سومین برنامه «ایرانی خوانی» سنگلج با نمایشنامه خوانی «در حضور باد» به کارگردانی بیتا جباری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه نمایشنامه «در حضور باد» نوشته زنده یاد بهرام بیضایی نمایشنامه خوانی میشود.
در حضور باد که در سال ۱۳۴۷ نوشته شده، یکی از آثار تمجید شده بهرام بیضایی است که گرچه ۵۸ سال از خلق آن میگذرد همچنان مورد توجه هنرمندان تئاتر و به خصوص تئاتر طنز است.
این نمایشنامه خوانی را بیتا جباری کارگردانی کرده و همراه با محمد بهدانی و نسترن عباسی آن را خواهد خواند.
ایرانی خوانی سنگلج در ساعت ۱۷ روز سه شنبه هر هفته در کافه تئاتر و سالن انتظار قدیمیترین تماشاخانه فعال تهران برگزار میشود.
ورود برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است.