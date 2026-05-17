اردوی تیم ملی پاراتیراندازی برای حضور در بازیهای پاراآسیایی
یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراتیراندازی در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، در استان مازندران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراتیراندازی در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از بیست و ششم اردیبهشت تا ششم خرداد به میزبانی استان مازندران در مجتمع شهید بهشتی بهزیستی به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز برگزار میشود.
سید محمدرضا میرشفیعی (تهران)، فائزه احمدی (اردبیل)، علی گلوی (سیستان و بلوچستان)، نسرین شاهی، مصطفی خادم، مهدی حیرانی (خراسان رضوی) به صورت متمرکز و خدیجه رستمی (خوزستان)، نجمه سعادتی (خراسان رضوی)، رسول حجاریان (اصفهان)، محمد هاشم عزتور (البرز) و ساره جوانمردی (فارس) به صورت غیرمتمرکز در ماده تپانچه، مهسا حاجی محمدی (تهران)، زهرا جعفری (آذربایجان غربی)، محمدرضا امینی (سمنان) و مبینا مسلمی (فارس) به صورت متمرکز و نرجس نیک صفت (گیلان)، مسعود غریب خیرآبادی (خراسان رضوی) و مجید بابایی (مرکزی) به صورت غیرمتمرکز در ماده تفنگ ملی پوشانی هستند که در این اردو به تمرین میپردازند.
کادر فنی:
مربی: فتح اله دلفانی خان (لرستان)
مربیان مدعو: زهرا احمدی (اصفهان)، زینب امینی تبار (مازندران)
مربی فرهنگی: ایمان قربانیان (قم)
سرپرست: فرزاد فخری (کرمانشاه)