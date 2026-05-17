به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پارا‌تیراندازی در راستای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از بیست و ششم اردیبهشت تا ششم خرداد به میزبانی استان مازندران در مجتمع شهید بهشتی بهزیستی به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز برگزار می‌شود.

سید محمدرضا میرشفیعی (تهران)، فائزه احمدی (اردبیل)، علی گلوی (سیستان و بلوچستان)، نسرین شاهی، مصطفی خادم، مهدی حیرانی (خراسان رضوی) به صورت متمرکز و خدیجه رستمی (خوزستان)، نجمه سعادتی (خراسان رضوی)، رسول حجاریان (اصفهان)، محمد هاشم عزتور (البرز) و ساره جوانمردی (فارس) به صورت غیرمتمرکز در ماده تپانچه، مهسا حاجی محمدی (تهران)، زهرا جعفری (آذربایجان غربی)، محمدرضا امینی (سمنان) و مبینا مسلمی (فارس) به صورت متمرکز و نرجس نیک صفت (گیلان)، مسعود غریب خیرآبادی (خراسان رضوی) و مجید بابایی (مرکزی) به صورت غیرمتمرکز در ماده تفنگ ملی پوشانی هستند که در این اردو به تمرین می‌پردازند.

کادر فنی:

مربی: فتح اله دلفانی خان (لرستان)

مربیان مدعو: زهرا احمدی (اصفهان)، زینب امینی تبار (مازندران)

مربی فرهنگی: ایمان قربانیان (قم)

سرپرست: فرزاد فخری (کرمانشاه)