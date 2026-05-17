به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیین پایانی سومین مهرواره ملی بچه‌های مقاومت رویداد فرهنگی، هنری و ادبی کودکان و نوجوانان با محوریت فرهنگ پایداری، با همکاری کانون پرورش فکری سه استان آذربایجان شرقی، خوزستان و کرمان، اردیبهشت ۱۴۰۵برگزار و با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

سومین مهرواره ملی بچه‌های مقاومت که از مهر ۱۴۰۴ هم‌زمان با هفته دفاع مقدس و هفته ملی کودک، کار خود را آغاز کرده بود، با برگزاری آیین‌های پایانی، در سه ایستگاه کانون خوزستان بخش فرهنگی، بخش هنری کانون آذربایجان شرقی و بخش ادبیبه میزبانی کانون کرمان برگزیدگان خود را شناخت.

طبق اعلام دبیرخانه بخش ادبی این رویداد، در مجموع پذیرای ۲۲۴۳ اثر در بخش‌های شعر و داستان بود که از این تعداد، ۱۱۱۲ اثر در بخش شعر و ۱۱۳۱ اثر در بخش داستان بوده است.

در بخش شعر، ۵۵۷ اثر مربوط به گروه کودک و نوجوان و ۵۵۵ اثر در بخش بزرگسال بوده که از این تعداد، ۲۵۷ شعر کودک و نوجوان کانونی، ۳۰۰ شعر کودک و نوجوان غیرکانونی، ۲۱۰ شعر بزرگسال کانونی و ۳۴۵ شعر بزرگسال غیرکانونی به دبیرخانه ارسال شده بود.

در بخش داستان نیز ۶۰۵ اثر در حوزه کودک و نوجوان و ۵۲۶ اثر در بخش بزرگسال دریافت شد که این تعداد شامل ۳۷۸ داستان کودک و نوجوان کانونی، ۲۲۷ داستان کودک و نوجوان غیرکانونی، ۲۲۶ داستان بزرگسال کانونی و ۳۰۰ داستان بزرگسال غیرکانونی بود که در این مهرواره شرکت داده شده بود.