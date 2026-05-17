به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری صدا و سیما ، یاسر فروغی قمی، معاون درمان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران، با تشریح عملکرد نظام درمانی این دانشگاه در جریان حوادث دی‌ماه، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اعلام کرد مجموعه بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وابسته به دانشگاه، بیشترین حجم پذیرش مصدومان در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران را بر عهده داشته‌اند.

فروغی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: با تهمیدات انجام شده در دوران جنگ و مدیریت بحران با وجود آسیب به چندین مرکز ررمانی خوشبختانه هیچ مصدومی نداشتیم . وی افزود: روز دوم جنگ تحمیلی در اثر اصابت موشک بیش از ۷۰ درصد بیمارستان‌ مطهری تخریب شد این در حالی است که به دلیل تمهیدات و پیش بینی های انجام شده روز اول بیمارستان تخلیه شده بود .

پذیرش بیشترین تعداد مصدومان در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران

وی اظهار کرد در مجموع جنگ رمضان، ۲۷۷۱ مصدوم در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرش و تحت درمان قرار گرفتند که این رقم بیشترین میزان پذیرش مصدوم در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران بوده است.

به گفته وی، در این حوادث همچنین ۸۵ مورد شهادت در میان مراجعان ثبت شده که در مراکز درمانی دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه خدمات‌رسانی به آنان انجام شده است.

مشارکت بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در بحران

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به ظرفیت مراکز درمانی گفت از مجموع بیمارستان‌های تحت پوشش، ۱۶ بیمارستان دولتی و ۲۷ بیمارستان خصوصی در فرآیند پذیرش و درمان مصدومان مشارکت فعال داشته‌اند.

وی افزود در مجموع حدود ۵۰ بیمارستان در چرخه خدمات‌رسانی قرار گرفتند و به‌صورت مستقیم به مصدومان این حوادث خدمات ارائه کردند.

وضعیت بیماران بستری پس از جنگ

فروغی قمی با اشاره به وضعیت درمانی پس از پایان درگیری‌ها اظهار کرد با گذشت بیش از ۴۵ روز از جنگ، همچنان ۹ بیمار ناشی از حوادث جنگ در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه بستری هستند.

وی افزود این بیماران به‌دلیل بروز عوارض درازمدت ناشی از آسیب‌ها، همچنان در بخش‌های ویژه از جمله ICU تحت مراقبت قرار دارند و احتمال ادامه بستری آنها در روز‌ها و هفته‌های آینده نیز وجود دارد.

مدیریت متمرکز و تخلیه پیشگیرانه بیمارستان‌ها

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اقدامات مدیریتی در روز‌های ابتدایی بحران گفت از همان روز نخست جنگ، با تصمیم‌گیری مدیریتی و با حمایت رئیس دانشگاه، تخلیه پیشگیرانه یکی از بیمارستان‌ها انجام شد.

وی افزود این اقدام موجب شد در روز دوم، زمانی که همان بیمارستان هدف اصابت قرار گرفت و بیش از ۸۰ درصد آن تخریب شد، هیچ بیمار یا پرسنلی در محل حضور نداشته باشد و از وقوع یک فاجعه انسانی جلوگیری شود.

کاهش خدمات غیرضروری و افزایش ظرفیت پذیرش

فروغی قمی ادامه داد در دوران جنگ، خدمات الکتریکی و غیرضروری در بیمارستان‌ها به حداقل رسید تا ظرفیت پذیرش بیماران افزایش یابد و آمادگی لازم برای شرایط اضطراری حفظ شود.

وی گفت این اقدامات به‌صورت تدریجی و متناسب با افزایش حجم مصدومان انجام شد تا اختلالی در خدمات حیاتی ایجاد نشود.

بازتعریف شیفت‌ها و جابه‌جایی نیرو‌های درمانی

به گفته وی، یکی از اقدامات مهم در این دوره بازطراحی شیفت‌های کاری کادر درمان شامل پزشکان و پرستاران بود که از پیش از بحران نیز برنامه‌ریزی اولیه برای آن انجام شده بود، اما در زمان جنگ مجدداً متناسب با شرایط بازتعریف شد.

وی افزود هدف از این اقدام، افزایش ظرفیت نیروی انسانی در مراکز درمانی و استفاده حداکثری از توان تخصصی موجود بود.

اسکان کادر درمان در مراکز بیمارستانی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از تجربه‌های موفق در مدیریت بحران را اسکان کادر درمان در داخل بیمارستان‌ها عنوان کرد و گفت برای پرستاران و پزشکان بسته‌های حمایتی شامل اقامت، تغذیه، امکانات رفاهی و حمایت‌های روانی فراهم شد.

وی افزود این اقدام موجب کاهش تردد‌های غیرضروری، کاهش فشار رفت‌وآمد و افزایش تمرکز و توان عملیاتی نیرو‌های درمانی شد و امکان تجمیع شیفت‌ها و افزایش بهره‌وری را فراهم کرد.

حضور ۲۴ ساعته مدیران ارشد در بیمارستان‌ها

فروغی قمی با اشاره به دستور ریاست دانشگاه در دوران جنگ و همزمانی آن با ایام نوروز گفت بر اساس این دستور، حضور ۲۴ ساعته یکی از مدیران ارشد هر بیمارستان شامل مترون، رئیس بیمارستان یا مدیر بیمارستان الزامی شد.

وی افزود این سیاست به‌صورت یک آیین‌نامه اجرایی شد و حضور مستمر مدیران ارشد در مراکز درمانی، نقش مهمی در افزایش روحیه کادر درمان و تقویت انسجام مدیریتی در بیمارستان‌ها داشت.

ارزیابی مستمر و حمایت مدیریتی

وی ادامه داد بازدید‌های مستمر رئیس دانشگاه و ارزیابی‌های میدانی از وضعیت بیمارستان‌ها، موجب تقویت حمایت‌های روانی و سازمانی از کادر درمان شد و این حضور مدیریتی در کنار نیرو‌های درمانی اثرگذاری قابل توجهی در مدیریت بحران داشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان تأکید کرد مجموعه اقدامات انجام‌شده از جمله مدیریت متمرکز، تخلیه پیشگیرانه، افزایش ظرفیت نیروی انسانی، اسکان کادر درمان در بیمارستان‌ها و حضور مستمر مدیران، موجب شد دانشگاه بدون اختلال جدی در ارائه خدمات، بحران‌های اخیر را مدیریت کرده و پاسخگوی حجم بالای مصدومان باشد.