عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن با ارسال نامهای به رئیسجمهور و رئیس شورای عالی مسکن، خواستار افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن متناسب با جهش هزینههای ساخت شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، محمدمنان رئیسی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن و نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس، در نامهای به مسعود پزشکیان با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی در ماههای اخیر اعلام کرد: متوسط قیمت ساخت هر مترمربع مسکن به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و وام ۶۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن تنها برای ساخت حدود ۱۶ مترمربع کفایت میکند.
وی در این نامه تاکید کرده است که متقاضیان نهضت ملی مسکن عمدتاً از دهکهای متوسط و ضعیف جامعه هستند و تامین هزینههای مازاد ساخت از استطاعت بسیاری از آنها خارج است.
رئیسی همچنین با اشاره به پایین بودن سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی مسکن برای بررسی این موضوع و اتخاذ تصمیم فوری شد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن پیشنهاد کرد برای جلوگیری از افزایش فشار مالی بر متقاضیان، تسهیلات نهضت ملی مسکن حداقل به دو برابر رقم فعلی افزایش یابد تا بخشی از جهش قیمت ساخت جبران شود.