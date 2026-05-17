

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی گفت: ۲۵ زندانی واجد شرایط و نیازمند با بخشش شاکیان و کمک بلاعوض ستاد دیه خراسان رضوی آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

جواد غفاریان طوسی افزود: این افراد با بخشش ۲۳۰ میلیارد ریالی شاکیان پرونده، پذیرش ۴۴۹ میلیارد ریالی اعسار توسط مراجع قضایی، ۱۰ میلیارد ریال آورده زندانیان و کمک ۲۰ میلیارد ریالی ستاد دیه آزاد شدند.

رئیس ستاد دیه خراسان رضوی ادامه داد: ۲۴ نفر از این افراد مرد و یک نفر زن است.

غفاریان طوسی افزود: خیران و مردم مهربان، خونگرم و خیراندیش خراسان رضوی می توانند کمک‌ های ارزشمند خود را برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد از طریق حساب سیبای بانک ملی به شماره ۰۱۰۵۹۴۶۹۴۸۰۰۷، کارت بانک ملی به شماره ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۹۳۲۹، کارت بانک صادرات به شماره ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۴۱۹۸۸ و حساب سپهر بانک صادرات به شماره ۰۱۰۸۰۱۱۵۵۰۰۰۱ پرداخت کنند.

۱۱ زندان، یک کانون اصلاح و تربیت و همچنین اردوگاه حرفه‌ آموزی و کاردرمانی در خراسان رضوی تحت مدیریت اداره ‌کل زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی این استان قرار دارد.